Polacy bezlitośni po głośnej aferze w Warszawie. Sondaż ujawnił potężne oburzenie

Polacy podzieleni w ocenie konsekwencji afery Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie wciąż budzi ogromne emocje. Według badania „Puls Opinii” przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 6–8 lipca 2026 roku, tylko 19 proc. respondentów uznało, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę są wystarczające. Wśród nich 6 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 13 proc. „raczej tak”. Aż 47 proc. badanych wyraziło opinię, że konsekwencje są niewystarczające – 29 proc. wskazało „zdecydowanie nie”, a 18 proc. „raczej nie”. 21 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat, natomiast 13 proc. przyznało, że nie słyszało o aferze.

Kto uważa konsekwencje za wystarczające? Najczęściej przekonanie o wystarczających konsekwencjach wyrażały: osoby w wieku 60 lat i więcej – 25 proc.,

respondenci z wykształceniem wyższym – 24 proc. (7 proc. zdecydowanie tak, 16 proc. raczej tak),

wyborcy Koalicji Obywatelskiej – aż 45 proc. (13 proc. zdecydowanie tak, 33 proc. raczej tak).

Kto najczęściej krytykuje działania wobec afery? Oceny negatywne („nie”) dominowały wśród: mężczyzn – 52 proc. (19 proc. raczej nie, 33 proc. zdecydowanie nie),

wyborców Prawa i Sprawiedliwości – 78 proc. (59 proc. zdecydowanie nie, 18 proc. raczej nie),

wyborców Konfederacji – 70 proc. (53 proc. zdecydowanie nie, 17 proc. raczej nie).

Kontrowersje wokół Szpitala Południowego Polityczna burza wokół Szpitala Południowego rozpoczęła się po publikacji portalu zero.pl. Ujawniono wówczas, że Dawid Kacprzyk, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i radny dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł w różnych placówkach medycznych. Dziennikarze ustalili także, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani poza kolejnością, a kompleksowe badania wykonywano im niemal natychmiast po rejestracji.

Śledztwa, kontrole i konsekwencje personalne W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa prokuratorskie. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, w tym naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u. Dodatkowo postępowanie prowadzi Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwają kontrole przeprowadzane przez stołeczny ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówkę sprawdza także Państwowa Inspekcja Pracy. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Południowym oraz Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Dawid Kacprzyk zatrudniony w kolejnym szpitalu. Placówka ujawniła, ile zarobił Dawid Kacprzyk w 2025 r., w którym miał zarobić 1,6 mln zł, pracował także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Jak poinformował PAP szpital, lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas… Po nagłośnieniu sprawy Dawid Kacprzyk odszedł z Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego, a także zwrócił część pieniędzy szpitalowi.

Prosektorium pod lupą prokuratury Prokuratura bada również działalność prosektorium Szpitala Południowego. Koordynator tego oddziału został niedawno zwolniony. W wydanym na początku lipca komunikacie szpital podkreślił, że jakakolwiek komercjalizacja śmierci człowieka jest nieakceptowalna. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów apeluje do osób posiadających informacje o nieprawidłowościach w prosektorium, zwłaszcza do rodzin zmarłych, pracowników szpitala i firm pogrzebowych, o kontakt w celu ustalenia terminu przesłuchania.