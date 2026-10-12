Pegasus poza kontrolą polskich służb? Na to pytanie odpowie Mariusz Błaszczak

RMF24

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W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Mariusza Błaszczaka o ustalenia biegłych ABW dotyczące systemu Pegasus. Czy polskie służby miały wystarczającą kontrolę nad tym narzędziem i czy dane pozyskiwane w ramach kontroli operacyjnej mogły trafiać poza granice Polski? Kto powinien ponieść odpowiedzialność za ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

Porozmawiamy też o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak państwo powinno reagować na takie zagrożenia?

Poruszymy także temat propozycji PiS dotyczącej zakazu sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi w małych opakowaniach. Czy projekt ma szansę na poparcie prezydenta i jakie rozwiązania w polityce alkoholowej powinny zostać wprowadzone?

Nie zabraknie pytań o sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Czy Przemysław Czarnek jest właściwym kandydatem na premiera i jaką rolę w politycznych planach PiS może odegrać Zbigniew Bogucki? Zapytamy też o relacje PiS z PSL oraz spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Czy opozycja ma szansę przekonać ludowców do zmiany politycznych sojuszy?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.