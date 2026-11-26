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Francuski sąd apelacyjny zdecydował, że Gerard Depardieu – legenda światowego kina – stanie przed sądem w procesie dotyczącym gwałtu i napaści seksualnej na aktorce Charlotte Arnould. Do zdarzenia miało dojść 7 sierpnia 2018 roku, gdy Arnould odwiedziła dom Depardieu. Część zarzutów dotyczących wydarzeń z 13 sierpnia tego samego roku została oddalona, o czym poinformowała agencja AFP.

Charlotte Arnould zgłosiła sprawę na policję w 2019 roku. Prokuratura w akcie oskarżenia stwierdziła, że Depardieu „zmusił ofiarę do podporządkowania się narzuconym przez niego czynnościom seksualnym, nie dając jej możliwości sprzeciwu”. Obrońcy aktora próbowali zablokować proces, jednak sąd apelacyjny podtrzymał decyzję o postawieniu Depardieu przed wymiarem sprawiedliwości za wydarzenia z 7 sierpnia 2018 roku.

Obrona Depardieu już zapowiedziała możliwość złożenia skargi kasacyjnej.

Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Jak podaje agencja Reutera, w przypadku uznania winy Depardieu grozi kara od 15 do nawet 20 lat pozbawienia wolności. Prawniczka Charlotte Arnould, Carine Durrieu Diebolt, przekazała mediom, że jej klientka odczuła ulgę po decyzji sądu i jest gotowa na proces.

Depardieu i wcześniejsze oskarżenia

Depardieu, znany z ról w ponad 200 filmach i uznawany za ikonę francuskiego kina, już wcześniej był oskarżany o niewłaściwe zachowania wobec kobiet. W maju 2025 roku został skazany na półtora roku więzienia w zawieszeniu za napaści seksualne na dwie kobiety.

Niedawno w mediach pojawiło się także nagranie z planu filmu „Turf” z 2011 roku, na którym Depardieu miał dotykać statystkę wbrew jej woli. Po publikacji materiału aktor wycofał apelację od wyroku i publicznie przeprosił ofiary.

Co dalej z karierą gwiazdora?

To nie pierwsza sprawa, w której Depardieu mierzy się z poważnymi zarzutami. Wcześniejsze skargi kobiet nie kończyły się postawieniem zarzutów z powodu braku dowodów lub przedawnienia. Teraz jednak aktor będzie musiał odpowiedzieć przed sądem za zarzuty, które mogą przekreślić jego dotychczasową karierę.