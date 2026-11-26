RMF24

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Prezydent Karol Nawrocki wystąpił przed Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) w Santiago. W swoim przemówieniu podkreślił, że nadszedł czas, by nadać relacjom Polski z Chile oraz innymi państwami Ameryki Łacińskiej nową dynamikę. To pierwsza od 24 lat oficjalna wizyta polskiego prezydenta w tym kraju.

Prezydent Nawrocki przypomniał, że relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej mają głębokie korzenie historyczne. Już w XIX wieku, w wyniku rozbiorów, tysiące Polaków wyemigrowało do Brazylii, Argentyny, Urugwaju czy Paragwaju. Te migracje zaowocowały trwałymi więzami intelektualnymi, naukowymi i kulturowymi. Dziś, jak podkreślił prezydent, Polska i państwa regionu łączą podobne wartości: dążenie do rozwoju gospodarczego, postępu społecznego, godności i lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Prezydent zwrócił uwagę na transformację, jaką przeszła Polska od 1990 roku. PKB na mieszkańca wzrósł ponad trzykrotnie, a eksport osiągnął rekordowe poziomy.

W ciągu ostatnich trzech i pół dekady Polska była najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w Europie i jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie – podkreślił Nawrocki. Sukces ten, jak zaznaczył, jest efektem determinacji Polaków, odwagi przedsiębiorców, inwestycji w edukację i infrastrukturę oraz skutecznej walki z korupcją.

Nowe obszary współpracy

Prezydent wskazał kilka kluczowych obszarów, w których Polska i kraje Ameryki Łacińskiej mogą zacieśnić współpracę:

- Bezpieczeństwo – Polska wzmacnia swoje zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej, co może być cennym doświadczeniem dla partnerów z regionu.

- Handel i inwestycje – Polska oferuje dynamiczny rynek, wykwalifikowaną kadrę oraz dostęp do jednolitego rynku europejskiego.

-Technologia i innowacje – Polscy inżynierowie i naukowcy rozwijają nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję, fintech czy cyberbezpieczeństwo.

- Energetyka i surowce – Ameryka Łacińska i Karaiby dysponują ogromnym potencjałem w zakresie energii odnawialnej i surowców krytycznych.

- Przemysł i konkurencyjność – Polska wzmacnia swoje zdolności przemysłowe, stawiając na zaawansowane technologie i zrównoważony rozwój.

Polska w G20 i nowy ład międzynarodowy

Prezydent Nawrocki zadeklarował, że Polska dąży do uzyskania statusu stałego członka G20, by zapewnić silniejszy głos krajom i regionom dotąd niedoreprezentowanym.

Naszą ambicją nie jest wypowiadanie się w imieniu innych, lecz doprowadzenie do tego, by wybrzmiało więcej głosów, w tym państw Europy Środkowej, Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów – podkreślił.

Partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku

Polska chce budować praktyczne, ambitne i zrównoważone partnerstwa, oparte na wzajemnym szacunku i przejrzystości.

Poszukujemy partnerów, a nie klientów; wspólnych przedsięwzięć, a nie jednostronnych relacji – zadeklarował prezydent.

Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) działa od 1948 roku, wspierając rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Obecnie zrzesza 44 państwa członkowskie oraz 9 terytoriów stowarzyszonych.

