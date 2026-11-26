RMF24

Mecz Ligi Europy między Besiktasem Stambuł a Hapoelem Beer-Szewa został przerwany na 30 minut w związku z interwencją policji na trybunach. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec kibiców tureckiej drużyny. Ci mieli stwarzać zagrożenie i wnieść transparent z palestyńską flagą. Oświadczenie potępiające zachowanie gruzińskich służb wydał turecki minister sportu.

Spotkanie między tureckim gigantem a izraelskim klubem, rozgrywane było w Batumi w Gruzji ze względów bezpieczeństwa. Według informacji UEFA spotkanie zostało przerwane przez sędziego Mortena Krogha w 26. minucie i wznowione po 30-minutowej przerwie.

Stacja NTV z Turcji podała, że gruzińska policja wkroczyła na trybuny i użyła gazu pieprzowego wobec kibiców Besiktasu. W relacji dodano, że tureccy kibice skandowali „Precz z Izraelem”, na trybunach miał się też pojawić transparent z flagą Palestyny. Według tureckich mediów jeden z kibiców miał zostać zniesiony z trybun na noszach.

Napięcie było tak duże, że w uspokojenie sytuacji zaangażowali się piłkarze. Jak podaje portal hurriyet.com, kapitan tureckiej drużyny Orkun Kokcu i pozostali zawodnicy pojawili się przy trybunach i apelowali o spokój. Z głośników wydano też komunikat: „Nie pozwalacie na rozegranie meczu! Proszę zachować spokój. Proszę zachować spokój, nie rzucać niczym”. Nie było szybkiej deeskalacji, dlatego spotkanie zostało przerwane.

Po zakończeniu incydentów sędziowie i zawodnicy wrócili na boisko. Po 5-minutowej rozgrzewce mecz wznowiono od miejsca, w którym został przerwany. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Besiktasu 2:1.

Gruzińska policja interweniowała też przed rozpoczęciem spotkania. Wówczas kibic Besiktasu rozwinął palestyńską flagę i skandował hasła w kierunku trybuny, gdzie znajdowali się kibice izraelskiej drużyny. Flaga została mu odebrana.

Minister i tureckie kluby oburzone

Sprawa odbiła się szerokim echem w Turcji. „Jesteśmy po stronie społeczności Besiktasu! Zdecydowanie potępiam nieproporcjonalną interwencję sił bezpieczeństwa przeciwko naszym kibicom Besiktasu w Gruzji dziś wieczorem. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i niesprawiedliwości, które są niezgodne z uniwersalnymi wartościami sportu. Będziemy nadal zdecydowanie bronić praw tureckiego sportu i naszych kibiców na każdej platformie” – napisał w oświadczeniu turecki minister młodzieży i sportu Osman Askin Bak.

Zarząd Besiktasu też uznał, że środki użyte przez gruzińską policję były niewspółmierne do sytuacji. Klub zwrócił uwagę, że już wejście na stadion było dla kibiców z Turcji utrudnione. „Wszczęliśmy dochodzenie z naszym konsulatem generalnym w Batumi oraz UEFA w związku z nieproporcjonalnym użyciem siły przez siły bezpieczeństwa wobec naszych kibiców. Będziemy uważnie monitorować przebieg postępowania, aż do momentu bezpiecznego powrotu każdego z naszych kibiców do kraju” – zaznaczono.

Oświadczenia wspierające Besiktas wydały też Turecka Federacja Piłkarska, Fenerbahce, Galatasaray i Trabzonspor.