RMF24

Piłkarze Jagiellonii Białystok zremisowali na wyjeździe z angielskim Sunderlandem 1:1 (0:0) w meczu 5. kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy. Po tym meczu bilans polskiego zespołu to wygrana, remis i trzy porażki.

Sztab szkoleniowy Jagiellonii znowu dokonał rotacji w składzie. W porównaniu do sobotniego meczu wyjazdowego z Cracovią (1:3) przede wszystkim zagrała inna para stoperów, bo Dusana Stojinovicia i Apostolosa Konstantopoulosa zastąpili Bernardo Vital i Yuki Kobayashi. Na ławce usiadł też Jesus Imaz, a w pierwszym składzie znalazło się miejsce dla Eryka Kozłowskiego.

Wbrew przewidywaniom gospodarze nie zepchnęli Jagiellonii do głębokiej obrony. Długimi fragmentami pierwszej połowy to Białostoczanie mieli piłkę, rozgrywali swoje akcje, radzili sobie z pierwszą linią pressingu Sunderlandu, gorzej było już bliżej bramki gospodarzy.

Najlepsze sytuacje piłkarze Sunderlandu mieli po błędach Jagiellonii. W 5. min przy wyprowadzaniu piłki Białostoczanie ją stracili, a ostatecznie Sławomir Abramowicz wybił na rzut rożny strzał Enzo Le Fee. W 18. min bardzo mocno zza pola karnego uderzył Malick Fofana, ale polski bramkarz znowu nie dał się zaskoczyć.

W 25. min wślizgiem w swoim polu karnym interweniował Kobayashi, ale interwencję meczu zaliczył pięć minut później. Przy rozgrywaniu piłki od swego pola karnego pomylił się Vital, za lekko odgrywając ją do Abramowicza, piłka ostatecznie trafiła do Nilsona Angulo, który uderzał z kilku metrów praktycznie do pustej bramki, ale na linii strzału stanął mu właśnie japoński stoper Jagiellonii.

W samej końcówce tej połowy Kajetan Szmyt sprawdził z rzutu wolnego formę holenderskiego bramkarza Sunderlandu Robina Roefsa, ale nie zdołał go pokonać.

Druga część meczu była bardzo emocjonująca i padły bramki. Niemal tuż po przerwie prowadzenie objęli gospodarze, po akcji prawą stroną piłkę niemal z linii bramkowej wbił głową do bramki Jagiellonii Ukrainiec Timur Tutierow.

Ale Jagiellonia bardzo szybko wyrównała. W 52. min Kamil Jóźwiak wykorzystał błąd obrony Sunderlandu podobny, jaki w pierwszej połowie przydarzył się Vitalowi i zdobył gola. W 61. min skrzydłowy Jagiellonii znowu wykorzystał błąd w defensywie gospodarzy, ale tym razem jego strzał obronił Roefs.

Obie drużyny walczyły o zwycięstwo i lepsze sytuacje miała Jagiellonia. W 79. min strzał Jesusa Imaza obronił bramkarz Sunderlandu. Ale w 82. min Taras Romanczuk - niemal rzutem na linię strzału - wybronił w polu karnym groźny strzał Nilsona Angulo.

Decydujący cios mogli zadać Białostoczanie, bo to oni mieli piłkę meczową w doliczonym czasie gry. Szwed Jeremy Agbonifo był w sytuacji sam na sam z Roefsem, zdecydował się na strzał, a nie na podanie do Imaza i to uderzenie holenderski bramkarz obronił.

Przed końcowym gwizdkiem sędziego z Bułgarii Norbert Wojtuszek wygrał jeszcze pojedynek przed swoim polem karnym z Angulo, a Agbonifo uderzył ponownie, ale bardzo niecelnie i Jagiellonia wywiozła z Wysp Brytyjskich remis po swoim pierwszym, historycznym meczu z drużyną z Premier League.

Sunderland: Robin Roefs - Trai Hume (46. Thomas Meunier), Kevin Danso, Omar Alderete (39. Luke O'Nien), Reinildo - Chris Rigg, Malick Fofana, Enzo Le Fee (65. Chemsdine Talbi), Noah Sadiki (46. Jules Ahoka), Nilson Angulo - Timur Tutierow (78. Wilson Isidor).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Rodrigo Conceicao (66. Norbert Wojtuszek), Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Montoia - Kamil Jóźwiak (87. Ousmane Sow), Taras Romanczuk, Anders Klynge (65. Jesus Imaz), Eryk Kozłowski (87. Sergio Lozano), Kajetan Szmyt (78. Jeremy Agbonifo) - Nik Prelec.

Sunderland - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Timur Tutierov (47-głową), 1:1 Kamil Jóźwiak (52).

Żółte kartki: Sunderland - Chris Rigg. Jagiellonia - Eryk Kozłowski, Jeremy Agbonifo.

Sędzia: Georgi Kabakow (Bułgaria).