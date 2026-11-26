RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w belgijskim Leuven z Royale Union Saint Gilloise 2:2 (2:0) w meczu piątej kolejki Ligi Europy. Mistrzowie Polski zdobyli drugi punkt w rozgrywkach, który wciąż daje im nadzieję na grę w fazie play off. Poznaniacy wygrywali 2:0 do przerwy, ale w drugiej połowie mocno rozczarowali i szczęśliwie zremisowali. W kolejnym spotkaniu 10 grudnia Lech zagra u siebie z Ferencvarosem Budapeszt.

Czekający na pierwsze zwycięstwo Lech Poznań zagrał w czwartek wieczorem z liderem belgijskiej ekstraklasy Unionem Saint-Gilloise.

Po pierwszej połowie mogło wydawać się, że „Kolejorz” wywiezie z Belgii 3 punkty. Piłkarze z Poznania prowadzili bowiem 2:0 po bramkach Yannicka Agnero (15. minuta ) i Luisa Palmy (18. minuta).

W dodatku w 29. minucie Raul Florucz nie wykorzystał rzutu karnego – Mateusz Lis obronił.

Niestety, w drugiej połowie Lech pozwolił gospodarzom wyrównać.

Lech przegrał wcześniej po 0:4 z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen, zremisował 1:1 z Sunderlandem, a w poprzedniej kolejce uległ najlepszej obecnie w fazie ligowej Benfice Lizbona 1:3.

Royale Union Saint Gilloise – Lech Poznań 2:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Yannick Agnero (15), 0:2 Luis Palma (18), 1:2 Raul Florucz (54), 2:2 Kevin Rodriguez (66).

Żółte kartki – Royale Union Saint Gilloise: Ross Sykes, Guilherme Smith. Lech Poznań: Robert Gumny, Michał Gurgul, Radosław Murawski.

Sędzia: Jose Maria Sanchez (Hiszpania).

Union Royale Saint Gilloise: Herve Koffi – Massire Sylla, Ross Sykes, Louis Patris – Denzel De Roeve, Adem Zorgane (77. Rob Schoofs), Kamiel Van de Perre, Besfor Zeneli (66. Dylan Aquino), Guilherme Smith – Raul Florucz (77. Ilan Hurtevent), Kevin Rodriguez (66. Relebohile Mofokeng).

Lech Poznań: Mateusz Lis – Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe - Robert Gumny (72. Joel Pereira), Gustav Berggren (61. Radosław Murawski), Luis Palma (61. Daniel Hakans), Antoni Kozubal, Leo Bengtsson (72. Allahyar Sayyadmanesh), Michał Gurgul – Yannick Agnero (85. Wojciech Szymczak).