RMF24

Połowa Polaków uważa, że alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Zdania na temat częstotliwości i przydatności tych powiadomień są jednak podzielone, a różnice w postrzeganiu systemu zależą m.in. od wieku, preferencji politycznych, a przede wszystkim miejsca zamieszkania - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego uważa, że tych powiadomień jest zbyt dużo.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw i służb, np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych. Niemal każdy z nas dostał kiedyś taki alert dotyczący np. burzy, upału, podtopień, zadymienia powstałego na skutek pożaru czy rozrzucenia w lesie szczepionek dla lisów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od połowy września wysyła na komórki nowy rodzaj alertów w związku z rosyjskimi nalotami na terytorium Ukrainy. Są to trzy rodzaje komunikatów, w zależności od skali potencjalnego zagrożenia. Najwyższy stopień alertu ostrzega przed zagrożeniem atakiem z powietrza i zaleca odbiorcom znalezienie bezpiecznego miejsca. RCB rozsyła także powiadomienie o tym, że dany alert się zakończył.

Połowa Polaków zadowolona z alertów RCB, ale na wschodzie kraju mają dość Połowa Polaków uważa, że alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Zdania na temat częstotliwości i przydatności tych powiadomień są jednak podzielone, a różnice w postrzeganiu systemu zależą m.in. od wieku,…

Częstotliwość alertów RCB pod lupą

Według najnowszych badań Opinia24 dla RMF FM aż 50 procent Polaków uważa, że częstotliwość wysyłania tych powiadomień jest odpowiednia. To oznacza, że co drugi mieszkaniec kraju nie ma zastrzeżeń do liczby otrzymywanych SMS-ów z ostrzeżeniami.

Co zrobić, gdy dostaniemy alert RCB w trakcie pracy? Wiceminister Gajewski wyjaśnia Coraz częściej mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymują alarmujące smsy na swoje telefony. Czy w sytuacji, gdy pracownik dostaje alert RCB ostrzegający przed atakiem z powietrza, może nie pójść do pracy? Czy pracodawca usprawiedliwi mu…

Jednak niemal co czwarty respondent (23 proc.) wskazuje, że alerty pojawiają się zbyt często. Najbardziej wyczulone na ten problem są osoby w wieku 25-29 lat - aż 41 procent z nich uważa, że powiadomień jest zbyt wiele.

Podobnie myślą mieszkańcy wsi (27 proc.) oraz województw lubelskiego (74 proc.) i podkarpackiego (72 proc.), gdzie odsetek osób niezadowolonych z częstotliwości jest szczególnie wysoki.

Źródło: Opinia24 / materiały udostępnione

Nic dziwnego, skoro mieszkańcy graniczących z Ukrainą województw lubelskiego i podkarpackiego niemal każdej nocy są budzeni przez dźwięk alertów, wysyłanych za każdym razem, gdy Rosjanie atakują z powietrza naszego wschodniego sąsiada. Następnie powiadomienie otrzymują także, kiedy zagrożenie mija.

Co ciekawe, aż 66 procent mieszkańców województwa lubuskiego wyraża opinię, że system powinien działać częściej. To właśnie mieszkańcy tego regionu - zamiast Lubelszczyzny - zostali 5 października zawiadomienie SMS-mi o zagrożeniu z powietrza. Był to błąd po stronie pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dodajmy jeszcze, że 16 procent badanych nie ma zdania na temat częstotliwości wysyłania alertów.

Przydatność alertów - różne opinie Polaków

O ile częstotliwość wysyłania powiadomień RCB dzieli społeczeństwo, o tyle przydatność systemu oceniana jest nieco bardziej pozytywnie. Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) deklaruje, że alerty są przydatne.

Negatywnie o ich wartości wypowiada się 15 procent respondentów, natomiast 29 procent przyjmuje wobec nich postawę neutralną. 8 procent osób nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Najbardziej doceniają alerty osoby młode - aż 61 procent respondentów w wieku 18–24 lata uważa je za przydatne. Wysoko oceniają je również wyborcy Koalicji Obywatelskiej (71 proc.).

Z kolei najwięcej krytycznych głosów na temat przydatności alertów pochodzi z województw lubelskiego (45 proc. ocen negatywnych) i podkarpackiego (32 proc.).

Źródło: Opinia24 / materiały udostępnione