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Karol Nawrocki napisał list gratulacyjny do Wołodymyra Zełenskiego z okazli 35. rocznicy niepodległości Ukrainy - poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, ujawniając treść pisma. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta mówił też o ustawie o statusie osoby najbliższej, spotkaniu z młodymi w Juracie i relacjach polsko-ukraińskich.

„Wiadomo, że weto nie zostanie odrzucone”

W połowie lipca prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Głowa państwa zwracała wówczas uwagę na niezgodność prawa z polską konstytucją.

Z najnowszych informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego wynika, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu koalicja rządowa spróbuje odrzucić prezydenckie weto. Wiadomo, że to weto nie zostanie odrzucone - powiedział Marcin Przydacz, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Chodzi o to, aby wywoływać kolejną awanturę. Ten rząd nie ma się czym pochwalić, poza aferami - dodał.

Wiemy, że ta ustawa tylko nazywa się ustawą o statusie osoby najbliższej, ale de facto jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. W tym sensie jest niezgodna z polską konstytucją - stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta.

Pytany przez dziennikarza RMF FM Piotra Salaka, kiedy można spodziewać się prezydenckiego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, minister odparł: „Nie znam konkretnej daty”.

Nawrocki napisał list do Zełenskiego. Minister ujawnia treść Czas: 21:42

Weta kosztują

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przytoczył zestawienie opublikowane przez „Rzeczpospolitą”, z którego wynika, że łączny tegoroczny skutek budżetowy sześciu zawetowanych przez głowę państwa ustaw to 8,04 mld zł. Czyli 8 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków - odparł Marcin Przydacz.

Budżet rzeczywiście jest dziurawy, ale jest dziurawy za sprawą nieudolnej polityki prowadzonej przez pana ministra (finansów Andrzeja) Domańskiego - stwierdził. W polskim budżecie jest sporo pieniędzy, tylko trzeba nimi dobrze zarządzać. Nie wydawać na propagandę, tylko dać np. na szpitale - tylko nie na Szpital Południowy – dodał z przekąsem, odnosząc się do afery, jaka wybuchła w warszawskiej placówce medycznej.

Prezydencki minister przy okazji zaatakował rząd. Nie było dotychczas koalicji rządzącej, która uchwalałaby tak złe i tak politycznie uwarunkowane prawo. (…) Prezydent zobowiązywał się w kampanii wyborczej, że będzie blokował złe rozwiązania dla Polski - przypomniał gość RMF FM.

Spotkanie z młodymi w Juracie

Prezydent Karol Nawrocki organizuje spotkanie z młodzieżą, które odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia w Juracie. W programie wydarzenia jest m.in. koncert Skolima, zajęcia z samoobrony, debaty i aktywności sportowe.

To kontynuacja polityki pana prezydenta wobec młodych. Jeszcze jako szef IPN organizował tego typu spotkania z młodymi. Campus Polska jest wydarzeniem o charakterze czysto politycznym – powiedział Marcin Przydacz, pytany, czy spotkanie w Juracie jest odpowiedzią na Campus Polska, którego pomysłodawcą i głównym inicjatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydencki minister podkreślił, że w Juracie nie będzie żadnych polityków. Prezydent chce wsłuchiwać się w głos Polaków. To, co najważniejsze, to bezpośrednie rozmowy. (…) Dla młodych ludzi to ważne wydarzenie - dodał.

Relacje polsko-ukraińskie

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również wątek relacji polsko-ukraińskich. Marcin Przydacz przyznał, że jest prowadzony dialog między kancelarią prezydenta a ośrodkiem prezydenckim w Kijowie. W najbliższym czasie nie ma jednak planów podróży Karola Nawrockiego do stolicy Ukrainy.

Nie ma w najbliższych miesiącach na agendzie takiego wyjazdu. (…) Pan prezydent do grudnia, czyli do szczytu G20 w Miami, będzie koncentrował się na sprawach związanych z G20 - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Współpracownik głowy państwa zapewnił, że Karol Nawrocki napisał list gratulacyjny z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Pan prezydent w tym liście de facto życzył Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją, wskazywał, że jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze… To, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach. One muszą opierać się o pewne podstawowe fundamenty, a takim fundamentem jest m.in. prawda historyczna - dodał.

Prezydencki minister przyznał, że jest krytykiem podpisanej przez ukraińskiego przywódcy ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. Uważam, że ona nie będzie polepszać stanu stosunków nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, z całą Europą Zachodnią - podkreślił. Ja na miejscu Ukraińców nie obrażałbym pamięci historycznej ofiar i nie gloryfikowałbym zbrodniarzy. Jeśli to Ukraina robi, musi się liczyć, że będą tego działania negatywne efekty - dodał.

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