W czasie spotkania omawiana była też sprawa stałego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Polsce.
Jak się dowiedział korespondent RMF FM, trwa szereg spotkań i rozmów, na różnych szczeblach, z przedstawicielami USA na temat rosyjskich prowokacji.
W piątek podobne informacje urzędnikom Pentagonu i Departamentu Stanu na temat incydentu przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Trzy rosyjskie rakiety w Polsce
W piątek w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły i upadły na terytorium kraju trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Do incydentu doszło podczas ćwiczeń wojsk tzw. Koalicji Chętnych w Polsce. W poniedziałek z kolei przestrzeń RP naruszył dron, jednak po przekroczeniu granicy zawrócił.
W odpowiedzi na piątkowe naruszenie, w poniedziałek NATO przydzieliło do dyspozycji Polski jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS Boeing E-3 Sentry.