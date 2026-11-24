RMF24

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Bogdan Klich, chargé d’affaires ambasady RP w Waszyngtonie, poinformował oficjalnie Radę Bezpieczeństwa Narodowego USA o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety Ch-101 i ich upadku na terytorium naszego kraju – informuje Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA.

W czasie spotkania omawiana była też sprawa stałego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Polsce.

Jak się dowiedział korespondent RMF FM, trwa szereg spotkań i rozmów, na różnych szczeblach, z przedstawicielami USA na temat rosyjskich prowokacji.

W piątek podobne informacje urzędnikom Pentagonu i Departamentu Stanu na temat incydentu przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Trzy rosyjskie rakiety w Polsce

W piątek w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły i upadły na terytorium kraju trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Do incydentu doszło podczas ćwiczeń wojsk tzw. Koalicji Chętnych w Polsce. W poniedziałek z kolei przestrzeń RP naruszył dron, jednak po przekroczeniu granicy zawrócił.

W odpowiedzi na piątkowe naruszenie, w poniedziałek NATO przydzieliło do dyspozycji Polski jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS Boeing E-3 Sentry.