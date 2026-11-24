RMF24

Najprawdopodobniej w lutym przyszłego roku Sąd Najwyższy rozpozna kasację od wyroku skazującego opiekunów 4-letniego Leona - jego matkę Karolinę W. oraz jej partnera Damiana G. Chłopiec wpadł do wrzątku. Nie przeżył, gdyż skazani nie wezwali pogotowia. Ciało dziecka zakopali w lesie i zalali warstwą betonu. Dzisiejszą rozprawę w Sądzie Najwyższym odroczono z powodu nieobecności jednego z obrońców.

Dostali... po 10 lat więzienia

Warszawskie sądy wymierzyły obojgu oskarżonym w zeszłym roku kary po 10 lat pozbawienia wolności. Kasację wnieśli obrońcy obojga skazanych. Dzisiaj jeden z tych obrońców nie pojawił się jednak w SN - jak przekazał - „z powodów rodzinnych”. Wyraził zgodę na ewentualne rozpoznanie sprawy bez jego udziału.

Jak jednak wskazał Sąd Najwyższy, w takiej sprawie udział obrońcy jest obligatoryjny i w związku z tym odroczył rozprawę oraz zobowiązał nieobecnego obrońcę do formalnego wyjaśnienia powodu nieobecności.

Prawdopodobny termin rozpoznania tej sprawy to luty przyszłego roku - poinformował sędzia Jerzy Grubba.

Do tej tragedii doszło cztery lata temu

Sprawa dotyczy głośnej tragedii z 2022 roku. Prababcia 4-letniego Leona na początku października zgłosiła policji zaginięcie dziecka. Tydzień później w Górkach koło Garwolina na Mazowszu znaleziono zakopane w lesie zwłoki chłopca. Prokuratura informowała wtedy o zatrzymaniu 19-letniej wówczas matki chłopca i jej 19-letniego partnera. Oboje usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani.

Pod koniec września 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przekazała do tamtejszego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko matce chłopca Karolinie W. i jej partnerowi Damianowi G. Pod koniec października 2023 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie zadecydował o przeniesieniu sprawy z sądu w Siedlcach do rozpoznania sądowi w Warszawie. Decyzję uzasadnił tzw. ekonomią procesową.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że chłopczyk wpadł do niezabezpieczonego brodzika z gorącą wodą i doznał rozległych oparzeń, a opiekunowie zaniechali wezwania pomocy medycznej. Według oskarżonych chłopczyk zmarł po upływie około tygodnia od tego wydarzenia. Po śmierci dziecka oskarżeni zakopali jego zwłoki w lesie, a następnie miejsce to zalali warstwą betonu.

W ocenie biegłych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu dziecka były następstwa choroby oparzeniowej.

W marcu 2025 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał Karolinę W. i Damiana G. za winnych i wymierzył im kary po 10 lat więzienia. Sąd uznał, że oskarżeni dopuścili się zarzuconej im zbrodni zabójstwa, jednak nie działali ze szczególnym okrucieństwem.

Sąd I instancji ocenił też, że oskarżeni mieli świadomość rozpoznania czynu, a nieskorzystanie z pomocy medycznej dla poparzonego dziecka tłumaczyli obawą przed utratą dzieci (mają jeszcze dwoje) i możliwymi konsekwencjami.

Apelacje od tego wyroku złożyli obrońcy, którzy wnosili o uniewinnienie lub wymierzenie łagodniejszej kary oraz prokuratura, która domagała się za ten czyn 20 lat pozbawienia wolności.

W grudniu 2025 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy kary po 10 lat więzienia dla obojga oskarżonych.

Bazując na okolicznościach linii życiowych oskarżonych, wyolbrzymiane były kwestie ich nieporadności, ich niemożliwości zorientowana się, co się dzieje z dzieckiem. (...) Państwo oskarżeni nie byli bezradni - powiedziała wtedy sędzia Agnieszka Domańska, uzasadniając wyrok.