Policja hrabstwa Norfolk przekazała, że odebrała zgłoszenie w poniedziałek około godz. 18 i rozpoczęła interwencję w związku z „podejrzaną aktywnością na terenie rezydencji Anmer Hall w posiadłości Sandringham”.
W okolice domu w hrabstwie Norfolk na wschodzie Anglii skierowano psy policyjne, drony oraz śmigłowiec.
Na terenie posiadłości zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są teraz w areszcie, podejrzani o włamanie i bezprawne wtargnięcie na teren posiadłości.
Policja podkreśliła, że następcy tronu, jego żony oraz dzieci nie było tego dnia w posiadłości. Brytyjskie media donoszą, że znajdują się w Windsorze.
Książęca para używa Anmer Hall, dziewiętnastowiecznej posiadłości w stylu georgiańskim, głównie latem. Licząca 10 sypialni posiadłość była prezentem ślubnym od królowej Elżbiety II.
Główna rezydencja księcia i księżnej Walii mieści się w posiadłości Windsor Castle w Berkshire.