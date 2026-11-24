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Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu w związku z podejrzeniem włamania do posiadłości księcia Williama i jego żony Kate - poinformowała we wtorek brytyjska policja. W czasie włamania nieruchomość była pusta.

Księżna Kate i książę Wiliam (fot.PA Wire), w tle rezydencja Anmer Hall (fot. PAP/Alamy)

Księżna Kate i książę Wiliam (fot.PA Wire), w tle rezydencja Anmer Hall (fot. PAP/Alamy) / PAP

Policja hrabstwa Norfolk przekazała, że odebrała zgłoszenie w poniedziałek około godz. 18 i rozpoczęła interwencję w związku z „podejrzaną aktywnością na terenie rezydencji Anmer Hall w posiadłości Sandringham”.

W okolice domu w hrabstwie Norfolk na wschodzie Anglii skierowano psy policyjne, drony oraz śmigłowiec.

Na terenie posiadłości zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są teraz w areszcie, podejrzani o włamanie i bezprawne wtargnięcie na teren posiadłości.

Policja podkreśliła, że następcy tronu, jego żony oraz dzieci nie było tego dnia w posiadłości. Brytyjskie media donoszą, że znajdują się w Windsorze.

Anmer Hall, fot. PAP/Alamy / PAP

Książęca para używa Anmer Hall, dziewiętnastowiecznej posiadłości w stylu georgiańskim, głównie latem. Licząca 10 sypialni posiadłość była prezentem ślubnym od królowej Elżbiety II.

Główna rezydencja księcia i księżnej Walii mieści się w posiadłości Windsor Castle w Berkshire.