RMF24

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Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do nałożenia nowych ceł na towary z Unii Europejskiej, Chin i dziesiątek innych państw - podały „Wall Street Journal” oraz agencja Bloomberga. Według mediów decyzja może zostać ogłoszona jeszcze we wtorek.

Jak informują amerykańskie media, nowe taryfy mają zostać wprowadzone w ramach postępowań prowadzonych przez resort handlu USA. Dotyczą one nadwyżek mocy produkcyjnych oraz subsydiów stosowanych przez inne państwa wobec własnego przemysłu.

Wysokość planowanych ceł nie została dotąd ujawniona.

Urząd Przedstawiciela Stanów Zjednoczonych ds. Handlu ma skorzystać z uprawnień wynikających z sekcji 301 ustawy o handlu. Przepisy te pozwalają władzom USA nakładać taryfy w odpowiedzi na uznane przez Waszyngton za nieuczciwe praktyki handlowe partnerów.

W lipcu Stany Zjednoczone nałożyły, również na podstawie sekcji 301, cła w wysokości od 10 do 12,5 proc. na produkty z ponad 60 krajów. Wówczas administracja argumentowała, że państwa te nie wypełniały przepisów dotyczących zakazu pracy przymusowej.

Na towary z Unii Europejskiej wprowadzono wtedy 10-procentowe cło, a na produkty z Chin - stawkę 12,5 proc.

Nowe taryfy oraz inne instrumenty handlowe mają zastąpić cła wprowadzone wcześniej na podstawie ustawy IEEPA, które w lutym unieważnił Sąd Najwyższy USA.

UE może liczyć się z limitem 15 proc.

Obecnie taryfy wobec Unii Europejskiej są niższe niż 15 proc., które obowiązywało przed orzeczeniem Sądu Najwyższego. Umowa handlowa zawarta między USA a UE wskazuje 15 proc. jako maksymalny poziom ceł.

Amerykański przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer wcześniej deklarował, że Waszyngton zamierza respektować ustalenia porozumienia, pod warunkiem że Unia Europejska także będzie realizowała jego zapisy.

Pułap 15 proc. uzgodniono również w porozumieniach handlowych USA z Japonią i Koreą Południową.

Największe podwyżki mogą dotknąć Chiny

Według „Wall Street Journal” wyższe taryfy mogą objąć przede wszystkim chińskie produkty. Dziennik wskazuje, że chińskie nadwyżki produkcyjne oraz skala subsydiowania przemysłu są przez USA postrzegane jako szczególnie poważny problem o globalnych konsekwencjach.

Nie wiadomo jednak, czy ewentualne nowe cła nie naruszyłyby obowiązującego do stycznia tzw. rozejmu z Pusanu. W jego ramach USA i Chiny obniżyły wcześniej wprowadzone, bardzo wysokie taryfy do około 30 proc. po stronie amerykańskiej i 10 proc. po stronie chińskiej.

Pekin zobowiązał się wówczas do wstrzymania nowych kontroli eksportowych dotyczących minerałów krytycznych.