RMF24

Polska będzie musiała przekazać do budżetu Unii Europejskiej około 4,7 mld euro (21,1 mld zł) z wpływów z akcyzy tytoniowej w latach 2028-2034. Tak wynika z wewnętrznych wyliczeń polskiej branży tytoniowej na podstawie danych KE, które uzyskała dziennikarka RMF FM. To pieniądze, które zamiast zasilać polski budżet, trafią do unijnej kasy. To niesprawiedliwe obciążenie.

Chodzi o nową daninę zaproponowaną w sobotę przez przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę. Bruksela chce też sięgnąć po wpływy z ETS, czemu już otwarcie sprzeciwia się Polska, a także po pieniądze z opłat od elektrośmieci, podatku od usług cyfrowych i granicznego podatku węglowego CBAM. Wszystkie te daniny to dodatkowe około 60 miliardów euro rocznie, które Costa chce pozyskać na sfinansowanie nowych priorytetów UE w budżecie na lata 2028-2034. O tych nowych zasobach własnych dyskutować będą unijny przywódcy na szczycie pod koniec tygodnia.

Okres przejściowy zmniejszy wpłatę, ale nie rozwiąże problemu

Przy pełnej stawce 15 proc., którą początkowo proponowała Komisja Europejska, polska wpłata wyniosłaby około 8,2 mld euro. António Costa zaproponował jednak okres przejściowy dla krajów najbardziej obciążonych daniną: 5 proc. w latach 2028-2030, 10 proc. w latach 2031-2033 i pełne 15 proc. od 2034 roku. Polski dyplomata przekazał dziennikarce RMF FM, że Polska kwalifikuje się do tego okresu przejściowego i jest to „dobre rozwiązanie”.

Branża tytoniowa jest jednak innego zdania. Wprawdzie dzięki okresowi przejściowemu polska wpłata spadłaby prawie o połowę - do około 4,7 mld euro - ale, jak komentuje rozmówca RMF FM: To tak, jakbyśmy byli zadowoleni, że obcięto nam rękę zamiast głowy. Rzeczywiście jest lepiej, ale koszty pozostają.

To oznacza średnio około 676 mln euro rocznie, które zamiast do polskiego budżetu trafiałyby do unijnej kasy. Bruksela nie rezygnuje z dojenia Polski. Proponuje jedynie, że przez pierwsze lata będzie nas doić delikatniej - mówi przedstawiciel sektora.

Tymczasem produkcja wyrobów tytoniowych ma dla Polski ogromne znaczenie gospodarcze. Jesteśmy największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej, a aż 85 proc. papierosów wytwarzanych w Polsce trafia na eksport. To ważny sektor polskiej gospodarki, który przynosi również wielomiliardowe wpływy do budżetu z podatków.

Polska zapłaci niemal dwa razy więcej, niż wynikałoby z jej udziału w gospodarce UE

Nowa danina tytoniowa nieproporcjonalnie obciąży Polskę i inne biedniejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Na nasz kraj przypadłoby około 9,4 proc. wszystkich wpłat, choć udział Polski w dochodzie narodowym całej Unii wynosi tylko 4,8 proc. Oznacza to, że Polska płaciłaby niemal dwa razy więcej, niż wynikałoby z jej udziału w unijnej gospodarce. Jeszcze większa dysproporcja dotyczyłaby Bułgarii, która wpłacałaby ponad cztery razy więcej, a Rumunii - prawie trzy razy więcej, niż wynikałoby z ich udziału w gospodarce UE. Podobnie, choć w mniejszym stopniu, obciążone byłyby Grecja, Chorwacja, Czechy i Węgry.

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