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Ambasador Rosji Gieorgij Michno stawił się we wtorek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wezwanie miało związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Dyplomata odrzucił zarzuty i przekonywał, że nie przedstawiono dowodów pozwalających ustalić pochodzenie obiektów.

Wezwanie rosyjskiego ambasadora było następstwem piątkowego incydentu, do którego doszło podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. W miejscowościach Nowy Lipowiec na Lubelszczyźnie oraz Rudnik i Mołodycz na Podkarpaciu odnaleziono szczątki trzech rakiet. Śledczy ustalili, że były to pociski manewrujące Ch-101, produkowane w Rosji. Identyfikacja była możliwa m.in. dzięki numerom seryjnym zabezpieczonym na fragmentach rakiet.

Gieorgij Michno pojawił się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych po godz. 16.30. Wizyta trwała mniej niż 10 minut.

„Zdecydowany sprzeciw” Polski

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że rosyjski ambasador został wezwany do resortu i przyjął notę dyplomatyczną. Jak zaznaczył, w języku dyplomacji znaczenie ma każde słowo. Dokument został określony jako „ostry”.

W nocie Polska wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec działań, które - według władz - stwarzają zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej, obywateli oraz sojuszników w NATO.

Polska solidarnie z państwami NATO będzie wszelkimi sposobami wzmacniać swój potencjał obronny, służący zapewnieniu suwerenności i bezpieczeństwa naszych obywateli, a także wzmocni broniącą się Ukrainę przed rosyjską agresją - przytoczył fragment dokumentu rzecznik MSZ.

Rosyjski ambasador twierdził po spotkaniu, że nie przedstawiono mu przekonujących dowodów umożliwiających ustalenie pochodzenia obiektów. Polska strona odrzuciła tę argumentację.

Pan ambasador doskonale wie, czyje były to pociski. Nasza prokuratura bardzo jasno przekazała to w ostatnich dniach. To jest bezdyskusyjne, skąd pochodziły te pociski - powiedział rzecznik resortu.

Przedstawiciel resortu podkreślił, że decyzja o wezwaniu ambasadora została podjęta po zakończeniu procedur przez wojsko i służby oraz po potwierdzeniu ustaleń dotyczących pochodzenia rakiet.

Bezpieczeństwo zamiast eskalacji

Pytany o możliwość wydalenia rosyjskiego ambasadora, rzecznik MSZ stwierdził, że dyplomacja dysponuje wieloma instrumentami. Zaapelował jednocześnie o ostrożność w komentarzach i unikanie działań, które mogłyby prowadzić do eskalacji.

Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie eskalacja - powiedział.

Zapowiedział uruchamianie kolejnych mechanizmów wzmacniających bezpieczeństwo Polski, w tym działań realizowanych we współpracy z sojusznikami z NATO.