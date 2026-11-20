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„Do Polski mogły wlecieć rakiety. Obecnie potwierdza to wojsko. (...) Cała sytuacja jest trudna” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. Jak dodał, „już po godzinie 6:40 władze dostały pierwsze informacje o tym, że do Polski wleciały i spadły niezidentyfikowane obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną”. „Dostajemy też informację o tym, że to jest związane z atakiem nocnym na Ukrainę. Kolejna trudna noc dla polskiego wojska i kolejne wydarzenia, które wskazują, że ta wojna sabotażowo-hybrydowo cały czas się rozwija” - dodał.

W piątek ok. godz. 7 rano polskie wojsko wydało komunikat o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie. Trwa jego dogaszanie. Chodzi o okolice miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

W Porannej rozmowie w RMF FM do sprawy odniósł się Krzysztof Gawkowski.

Już około godziny 6:40 docierały do nas pierwsze informacje o niezidentyfikowanych obiektach, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, a następnie spadły na terytorium kraju - powiedział. Otrzymywaliśmy również sygnały, że zdarzenia te mają związek z nocnym atakiem na Ukrainę. To kolejna trudna noc dla polskiego wojska i kolejne wydarzenia pokazujące, że wojna – prowadzona zarówno konwencjonalnie, jak i poprzez działania sabotażowe oraz hybrydowe – nieustannie eskaluje.

Minister dodał, że obecnie wojsko sprawdza, czy na terytorium Polski wleciała rakieta.

Nie chciałbym opierać się na niepotwierdzonych informacjach sugerujących, że obiekty, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, były rakietami. Ostateczna ocena tego, z czym mieliśmy do czynienia, należy do wojska, które powinno potwierdzić wszystkie okoliczności zdarzenia. Mogło tak być, ale naprawdę nie chciałbym być osobą, która będzie przesądzać o tym, co dokładnie się wydarzyło - podkreślił.

Komunikaty wojska mówią o niezidentyfikowanych obiektach, dlatego pozostawmy wojsku potwierdzenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Pełna weryfikacja zapewne nastąpi po zabezpieczeniu miejsc, w których spadły obiekty, i przeprowadzeniu niezbędnych czynności. Cała sytuacja jest oczywiście bardzo trudna. Powinna być również ostrzeżeniem dla ludności cywilnej, że zagrożenie nie minęło, a Rosja nieustannie prowadzi wojnę - zaznaczył Gawkowski.

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