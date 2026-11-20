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W związku z piątkowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, do godz. 7:33 na terenie całego województwa podkarpackiego wstrzymano ruch kolejowy - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sytuacja wróciła już do normy - obecnie pociągi nie kursują jedynie na jednej linii.

W piątek rano, w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsca i stosować się do poleceń służb.

Później Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że istnieje „podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne”. Służby natrafiły już na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie.

Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Chmielka. Trwa sprawdzanie W okolicach miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) mogło dojść do upadku niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu pracują służby wojskowe, które weryfikują zgłoszenie.

Minister infrastruktury o sytuacji na kolei w Podkarpackiem

Po doniesieniach ze wschodniej Polski, minister infrastruktury Dariusz Klimczak we wpisie na platformie X przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji na kolei w województwie podkarpackim.

„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej” - napisał.

Jak dodał, PKP PLK zdecydowały, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka.

„Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Obecnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii” - podał.