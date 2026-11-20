W piątek rano, w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsca i stosować się do poleceń służb.
Później Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że istnieje „podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne”. Służby natrafiły już na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie.
Minister infrastruktury o sytuacji na kolei w Podkarpackiem
Po doniesieniach ze wschodniej Polski, minister infrastruktury Dariusz Klimczak we wpisie na platformie X przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji na kolei w województwie podkarpackim.
„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej” - napisał.
Jak dodał, PKP PLK zdecydowały, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka.
„Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Obecnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii” - podał.