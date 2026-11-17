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„Premier łamie prawo. Nie ma takiej władzy, która trwałaby wiecznie. Rozumiem, że pan premier już zaczyna spędzać swój czas blisko niemieckiej granicy, niedawno w Szczecinie” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, komentując w ten sposób sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym. Mówił też o warunku, po spełnieniu którego mogłoby dojść do spotkania prezydenta z premierem. „Nikt nie będzie pod pałkami policyjnymi rozmawiał” – stwierdził Przydacz. „Na miejscu polityków Koalicji Obywatelskiej – za to, co zrobili w Polsce – bałbym się przyszłości” – dodał.

RMF FM

Pytania o Trybunał Konstytucyjny i ewentualne spotkanie prezydenta z premierem

11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości w Szczecinie premier Donald Tusk zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego wraz rodziną do swojego domu w Sopocie na przedwigilijne spotkanie, podzielenie się opłatkiem i rozmowę „jak Polak z Polakiem”. To pokłosie eskalacji sporu ws. Trybunału Konstytucyjnego. O to, czy do takiego spotkania dojdzie Tomasz Terlikowski pytał Marcina Przydacza.

Oczywistym jest, że jeśli do takiego spotkania miałoby dojść, to w Pałacu Prezydenckim, ale tylko wtedy, kiedy sytuacja wokół i w Trybunale Konstytucyjnym się uspokoi w ten sposób, że pan premier wycofa białe kaski spod TK. Nikt nie będzie pod pałkami policyjnymi rozmawiał. Z drugiej strony, kiedy będą mogli do TK wrócić legalnie wybrani sędziowie (…). Ci politycznie motywowani oczywiście w bibliotece, korytarzach, mogą się przechadzać, jeżeli im prezes na to pozwoli - powiedział nasz gość.

Przydacz: Pan premier już zaczyna spędzać czas blisko niemieckiej granicy Czas: 22:05

To nie są sędziowie TK, nie ma ich dziesięciu. Prawdziwi i legalni sędziowie nie są wpuszczani do TK - dodał.

Cyniczne wykorzystywanie świąt mnie osobiście nie przekonuje (…), natomiast zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego jest możliwe do realizacji, tylko trzeba przywrócić normalny porządek prawny. Jeżeli pan premier nie będzie przestrzegał prawa, to prędzej czy później spotka go kara (…). Premier łamie prawo. Nie ma takiej władzy, która trwałaby wiecznie. Rozumiem, że pan premier już zaczyna spędzać swój czas blisko niemieckiej granicy: niedawno w Szczecinie - dodał prezydencki minister.

Marcina Przydacza pytaliśmy też o to, co dalej po poniedziałkowych konsultacjach w Pałacu Prezydenckim ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Toczy się dialog w kancelarii prezydenta. Wczoraj było bardzo ważne spotkanie. Praktycznie wszystkie siły polityczne się tam pojawiły poza ludźmi pana premiera. Oni nie są zainteresowani dialogiem - powiedział Przydacz.

Pytany o to czy wśród polityków PSL, Polski 2050 i PiS jest otwarcie na porozumienie w sprawie TK, odpowiedział: Ja w tych rozmowach bezpośrednio nie brałem udziału, ale z tego, co słyszę, jest pewnego rodzaju otwartość. Wszyscy wychodzą z założenia, że trzeba coś zrobić.

Ja jako patriota oczywiście oczekiwałbym od wszystkich ludzi, którym jeszcze na sercu leży dobro Polski, aby nie wspierali PZPR-owca Czarzastego i Donalda Tuska, bo oni robią wszystko, co najgorsze dla Polski. Natomiast wiem - nie jestem naiwny - że są różnego rodzaju układy i układziki w tym rządzie, że tam ręka rękę myje. Myślę, że w najbliższym czasie na to przestrzeni jakiejś wielkiej nie ma, ale zobaczymy. Będzie głosowane konstruktywne wotum nieufności. To będzie test, bo ci, którzy zagłosują za Donaldem Tuskiem, biorą odpowiedzialność za wszystkie jego bezeceństwa - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Wojskowy zamach stanu? Francuskie media donosiły, że prezydent ma układać się z generalicją

Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w Warszawie powiedział w swoim przemówieniu: Panowie generałowie, oficerowie i żołnierze, chcę też, żebyście mieli głębokie przekonanie, że za ciągłość państwa polskiego, za trwanie narodu polskiego odpowiada prezydent Polski, zwierzchnik sił zbrojnych z generałami Wojska Polskiego i z polskim narodem. Francuskie media donosiły, że Nawrocki ma „układać się” z wojskiem poza oficjalnymi torami. Pytaliśmy o to prezydenckiego ministra.

Pan prezydent jest w ciągłym kontakcie z generałami. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, odpowiada za bezpieczeństwo, za ciągłość konstytucyjną - powiedział Marcin Przydacz.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał, że w tekście opublikowanym na łamach francuskiego serwisu padają sugestie, że chodzi o nieoficjalne kontakty, o jakieś przygotowanie ewentualnego „wojskowego zamachu stanu”.

Nie znam tego artykułu. Nie wydaje mi się, żeby to było poważne dziennikarstwo. Pan prezydent jest w kontakcie z generałami i rozmawia o sprawach bezpieczeństwa zewnętrznego, ale w tym sensie wewnętrznego oczywiście również, bo Polska może podlegać i podlega różnego rodzaju hybrydowym operacjom, działaniom dezinformacyjnych - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

„Awansowanie pana Domańskiego to nie jest najpilniejsza sprawa”, ale „niebawem się odbędzie”

Kiedy prezydent Karol Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej? O to także pytaliśmy gościa Porannej rozmowy w RMF FM.

Nie jest to oczywiście najpilniejsza sprawa - akurat awansowanie pana Domańskiego. Nie rozumiemy, nikt chyba w Polsce nie rozumie, dlaczego człowiek odpowiedzialny za dziurę budżetową, za katastrofalny stan finansów publicznych, miałby zostać awansowany. Ale odpowiedzialność za to bierze pan premier i to jest, rozumiem, jego decyzja. Chce Polakom pokazać środkowy palec. Mówi: mogę zrobić wszystko, nawet rozwalić wam budżet, a i tak sobie swojego chłopaka awansuję, jak będę chciał - powiedział Marcin Przydacz.

Dopytywany, kiedy prezydent Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, Marcin Przydacz powiedział: W niedzielę pan prezydent wylatuje do Argentyny. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie, tak, niebawem to się odbędzie.

Co dalej z kwestią amerykańskiej bazy w Polsce?

Tomasz Terlikowski zapytał też swojego gościa, czy prezydent dał już sygnał do Białego Domu w sprawie bazy USA w Polsce. Tak bowiem sugerowała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - że prezydent powinien i będzie dawał takie sygnały.

Czarnecka obudziła się ze snu zimowego, przyjechała w skarpetkach z Londynu i nagle sobie przypomniała, że w sumie jeszcze bazę miała załatwić. No nieźle. Przecież pan Kosiniak-Kamysz z panią Czarnecką byli w Pentagonie. Może się pochwalą Polakom, co załatwili podczas tego lotu, bo pan prezydent akurat zielone światło z Białego Domu to już dawno wypracował. Półtora roku temu (...). Gdzie jest specustawa? - powiedział Przydacz.

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która spotkała się w ubiegłym tygodniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem, mówiła jednak w TVN24: Z tego, co my usłyszeliśmy w Pentagonie, pierwsze dni grudnia, 3-4 grudnia, powinny być tą datą, kiedy prezydent Donald Trump pochyli się nad dokumentem.

Kiedy decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce? Padła konkretna data Decyzja dotycząca utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce może zapaść 3 lub 4 grudnia – poinformowała w czwartek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, ostateczny dokument ma trafić do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Marcin Przydacz stwierdził dziś na naszej antenie, że wyniki rozmów przeprowadzonych przez kierownictwo MON „były wątłe”. Gościa Porannej rozmowy w RMF FM pytaliśmy też m.in. o to, czy Europa rzeczywiście zasiądzie do rozmów z Rosją. Widać ewidentnie, że Rosja nie prowadzi tych rozmów w dobrej wierze (...), ale ci, którzy znają Rosję, ci, którzy ją rozumieją, oczywiście to widzą (...). Nie widzę dzisiaj przestrzeni do tego, aby zapanował sprawiedliwy pokój - powiedział.

Miał być system zarządzania kryzysowego. MSWiA zignorowało propozycję od państwowej spółki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od paru miesięcy ignoruje propozycję systemu zarządzania kryzysowego stworzonego przez jedną ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej – wynika z ustaleń reportera RMF FM Marka Mikołajczyka. Centrum…

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