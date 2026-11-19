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Sprawa ujawnionego kilka dni temu cyberataku na Autopay - spółkę dostarczającą rozwiązania do obsługi transakcji elektronicznych - budzi duże emocje. Wiele kwestii wciąż pozostaje niejasnych - choćby to, czy przestępcy przejęli kompletne dane o kartach płatniczych. Głos w tej sprawie zabrał dziś m.in. Związek Banków Polskich.

Co wiemy o cyberataku na Autopay?

13 listopada spółka Autopay poinformowała, że padła ofiarą cyberataku. "11 listopada 2026 r. stwierdziliśmy nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez Spółkę. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania czy wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć, dlatego bezpośrednio informujemy klientów, których dane mogą dotyczyć" - wyjaśniono w komunikacie.

Jakie informacje znalazły się w wiadomościach przesłanych przez Autopay do osób, których dane mogły zostać wykradzione?

Istnieje podejrzenie, że doszło do nieuprawnionego dostępu do adresu e-mail, numeru telefonu (w przypadku, gdy transakcja dotyczyła doładowania telefonu), adresu IP oraz danych karty płatniczej użytej do płatności - przekazała spółka.

Firma nie sprecyzowała, kiedy dokładnie doszło do ataku. Nie ujawniła też żadnych informacji o jego skali. Zaleciła klientom m.in. regularne sprawdzanie historii transakcji i zgłaszanie bankowi podejrzanych transakcji.

Jeśli wyciekł komplet danych dotyczących konkretnej karty, czyli: imię i nazwisko posiadacza, kod CVV lub CVC, numer i data ważności, i te dane posiada cyberprzestępca, to może on dokonywać płatności na konto właściciela karty – zauważył w rozmowie z PAP ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Krzysztof Smaga. Jak wskazał, osoby, które dostały wiadomość od Autopay, powinny przede wszystkim zastrzec kartę płatniczą i wyrobić nową.

Kartę można zastrzec w aplikacji bankowej, w siedzibie dowolnego banku lub przez infolinię - sugerował.

Banki reagują na cyberatak

W związku z atakiem na Autopay Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie poinformował o prewencyjnym zastrzeżeniu wybranych kart, wydanych w ramach systemów płatniczych Visa i Mastercard, które były wykorzystywane do realizacji transakcji za pośrednictwem Autopay.

Informujemy, że na podstawie korespondencji otrzymanej od Banku Zrzeszającego BPS S.A. oraz od organizacji płatniczych Visa oraz Mastercard pozyskaliśmy informację o globalnym incydencie bezpieczeństwa dotyczącym wycieku ponad 22 tys. danych kartowych, który również obejmuje część klientów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie - przekazał z kolei na swojej stronie Bank Spółdzielczy w Sochaczewie. Wszystkie skompromitowane karty płatnicze zostały przez nas niezwłocznie zablokowane. Właściciele kart, które uległy zablokowaniu zostali poinformowani wiadomościami SMS - wyjaśniła placówka.

Głos po cyberataku zabrał również Związek Banków Polskich. Banki, kierując się troską o bezpieczeństwo swoich klientów, analizują obecnie dostępne informacje dotyczące incydentu oraz monitorują sytuację. Ponadto, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich sektor podejmuje szereg działań, których celem jest ocena potencjalnego wpływu zdarzenia na klientów oraz minimalizacja ryzyka utraty środków - poinformował.