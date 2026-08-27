Kogo jeszcze pogrążą zeznania byłego szefa Zondacrypto? Radosław Fogiel w RMF FM

RMF24

Czy zeznania byłego szefa Zondacrypto Przemysława Krala pogrążą polityków prawicy? Czy Radosław Piesiewicz powinien podać się do dymisji z funkcji szefa PKOl? Czy partia wyciągnie konsekwencje wobec Michała Moskala, który miał spotkać się z Kralem na Ibizie, a następnie zaangażował w prace nad ustawą o kryptoaktywach? O to m.in. w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Salak zapyta swojego gościa, którym będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.

Porozmawiamy także o przyszłości prawicy. Czy PiS, Konfederacja i pozostałe ugrupowania będą w stanie stworzyć jedną listę wyborczą? Czy partia Jarosława Kaczyńskiego nie przegrywa dziś walki o młodych wyborców z obozem prezydenta Karola Nawrockiego i środowiskiem Mateusza Morawieckiego? Co dalej z kandydaturą Przemysława Czarnka na premiera?

Nie zabraknie pytań o Ukrainę i Panteon Bohaterów Ukrainy. Czy ewentualne uhonorowanie Stepana Bandery lub Romana Szuchewycza jeszcze bardziej pogorszy relacje Warszawy z Kijowem?

Piotr Salak zapyta także o propozycje podatkowe PiS oraz pomysł utworzenia Ministerstwa Polonii i Polaków za Granicą. Po co nowy resort, skoro w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa już departament zajmujący się współpracą z Polonią?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.



