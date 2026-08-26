Michał Moskal o spotkaniu z Przemysławem Kralem. „Próbują obrzucić błotem jak najwięcej osób”

RMF24

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal odniósł się do informacji o jego spotkaniu z prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysławem Kralem. Rozmowa opisana przez Wirtualną Polskę i TVN24 odbyła się w ubiegłym roku na Ibizie. „Wewnętrzne procedury w fundacji, w której działam, wykazały poważne wątpliwości wobec Zondy i dlatego rozmowy zerwaliśmy” - oświadczył. Zarzucił też broniącemu Krala posłowi Koalicji Obywatelskiej Romanowi Giertychowi, że razem z partyjnymi kolegami chce „obrzucić błotem jak najwięcej osób”, by przykryć porażkę obozu władzy.

Poseł, szef giełdy kryptowalut i były agent CBA na Ibizie

Wirtualna Polska i TVN24 ujawniły dziś, że 7 sierpnia 2025 r. Michał Moskal - poseł PiS i członek komisji cyfryzacji spotkał się z prezesem giełdy Zondacrypto Przemysławem Kralem w hotelu na hiszpańskiej Ibizie. Towarzyszył mu były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński.



Poseł chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie - czytamy w artykule.

W oświadczeniu na portalu X Michał Moskal bagatelizuje całą sprawę. „Miała być bomba. Jest kapiszon” - ocenił poseł PiS.

„Z Kralem rozmawiałem raz — tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców” - podkreślił Michał Moskal. Poinformował, że spotkanie to trwało ok. godziny. „Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęli z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy. Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki” - dodał.

Poseł wyjaśnił, że działa w Fundacji Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji i nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Wyjaśnił, że celem jego spotkania z Kralem było „wyłącznie przeprowadzenie wstępnej rozmowy na temat wsparcia konferencji ORGiCD dot. nowych technologii”.

„Wewnętrzne procedury w fundacji, w której działam, wykazały poważne wątpliwości wobec Zondy i dlatego rozmowy zerwaliśmy. Zrobiliśmy to wtedy, gdy państwo pod rządami Tuska spało, a tysiące Polaków ponosiły straty” - poinformował Moskal.

Poseł PiS odniósł się też do faktu, że Przemysława Krala broni Roman Giertych - poseł Koalicji Obywatelskiej i jeden z najbardziej żarliwych krytyków Prawa i Sprawiedliwości (choć wiele lat temu współtworzył z tym ugrupowaniem rząd).

„Giertych, który obsługuje kryminalistę pro bono, i spółka próbują obrzucić błotem jak najwięcej osób, żeby rozmyć własną odpowiedzialność za to, że po raz kolejny zawiedli” - podsumował Moskal.

Zondacrypto i politycy prawicy. Te wątki bada prokuratura

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zonacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.



Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował wczoraj, że prokuratura weryfikuje informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw m.in. w związku z finansowaniem przez Zondacrypto fundacji Zbigniewa Ziobro, fundacji Przemysława Wiplera, Telewizji Republika oraz jej Prezesa Tomasza Sakiewicza, a także konferencji CPAC. Przygląda się też relacjom Zondacrypto i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

Priorytetem śledztwa na obecnym etapie jest zabezpieczenie maksymalnie wysokich środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, by w przyszłości osoby pokrzywdzone mogły uzyskać stosowne zadośćuczynienia lub odszkodowania i odzyskać środki, które straciły - podkreślił Żurek.

Do informacji podanych przez ministra sprawiedliwości odniósł się w oświadczeniu Przemysław Wipler.

„Na żadnym etapie nie uczestniczyłem w sposób proaktywny w procesie legislacyjnym poza tym, że głosowałem na sali plenarnej zgodnie z oficjalnym stanowiskiem klubu parlamentarnego” - zapewnił poseł Konfederacji. Jak dodał, stanowisko klubu ustalono bez jego udziału.

„Nie zgłaszałem poprawek do tej ustawy na żadnym etapie i nie brałem udziału w konsultowaniu poprawek zgłaszanych przez innych posłów. Dodatkowo nigdy nie kontaktowałem się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta w sprawie tej ustawy” - dodał Wipler, odrzucając tym samym sugestie, że finansowanie jego fundacji mogło mieć wpływ na stanowisko ws. regulacji rynku kryptoaktywów.