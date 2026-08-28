Fogiel: W przypadku Radosława P. robi się pokazówkę, a w sprawie Kacprzyka hula wiatr

Poseł PiS pytany o to, czy szef PKOl powinien się podać do dymisji, odpowiadał: Ja się nigdy nie zajmowałem tematyką związków sportowych. To jest pytanie, czy ta sprawa zaraz się zakończy, czy jest rozwojowa. Podkreślił, że w przeciwieństwie do dziennikarzy „nie dostaje regularnie SMS-ów z materiałami z prokuratury”.
Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, zero tolerancji – zaznaczył.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.
Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
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