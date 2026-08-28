Fogiel: W przypadku Radosława P. robi się pokazówkę, a w sprawie Kacprzyka hula wiatr

RMF24

„Dziwią mnie podwójne standardy. W przypadku pana Radosława P. robi się (…) pokazówkę, wjazd służb, transport do Katowic, tymczasem w sprawie pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał. A tam są przecież oskarżenia, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel.

Poseł PiS pytany o to, czy szef PKOl powinien się podać do dymisji, odpowiadał: Ja się nigdy nie zajmowałem tematyką związków sportowych. To jest pytanie, czy ta sprawa zaraz się zakończy, czy jest rozwojowa. Podkreślił, że w przeciwieństwie do dziennikarzy „nie dostaje regularnie SMS-ów z materiałami z prokuratury”.

Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, zero tolerancji – zaznaczył.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.



