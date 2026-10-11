Ataki w szkołach. Jak MEN chce chronić uczniów i nauczycieli?

Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała stworzenie, we współpracy z MSWiA, programu dotyczącego bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Co znajdzie się w programie?
Czy pojawią się zajęcia z samoobrony dla uczniów i nauczycieli? Czy MEN rozważy instalację specjalnych przycisków alarmowych?
W rozmowie nie zabraknie pytań o najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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