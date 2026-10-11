Ataki w szkołach. Jak MEN chce chronić uczniów i nauczycieli?

RMF24

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Jakie środki planuje przedsięwziąć Ministerstwo Edukacji Narodowej po ostatnich atakach w szkołach? Czy pojawią się zajęcia z samoobrony dla uczniów i nauczycieli? Czy MEN rozważy instalację specjalnych przycisków alarmowych? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Barbarę Nowacką, minister edukacji narodowej, wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała stworzenie, we współpracy z MSWiA, programu dotyczącego bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Co znajdzie się w programie?

Czy pojawią się zajęcia z samoobrony dla uczniów i nauczycieli? Czy MEN rozważy instalację specjalnych przycisków alarmowych?

W rozmowie nie zabraknie pytań o najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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