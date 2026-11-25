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Warszawski ratusz nie wyraził zgody na przedłużenie zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Urzędnicy argumentują decyzję m.in. zajęciem jezdni, co może powodować utrudnienia dla mieszkańców. Czy zakaz zostanie utrzymany, jeśli organizatorzy pójdą w tej sprawie do sądu? Czy protest przed Trybunałem powinien przypominać jarmark? Naszym gościem będzie Paweł Jabłoński, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwoju Plus.

Zapytamy o reset konstytucyjny. Czy po tym, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński postawił warunek utworzenia rządu technicznego, jest jeszcze szansa na porozumienie w tej sprawie? Z jakiego powodu rozmowy znalazły się w impasie?

Dlaczego Rozwój Plus mówi stanowcze „nie” wspólnej liście prawicowej z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna? Czy PiS-owi zaszkodzi porozumienie z Braunem? Czy może bardziej na atakowaniu Konfederacji Korony Polskiej straci ugrupowanie Mateusza Morawieckiego? Czy Rozwój Plus chce się odróżnić od PiS, odcinając się od Brauna?

Wrócimy do piątkowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety. Jakiej reakcji od sojuszników powinniśmy oczekiwać? Czy Polska powinna wydalić rosyjskiego ambasadora? Dlaczego nie ma żadnej oficjalnej reakcji Amerykanów w sprawie rosyjskich rakiet w Polsce? O to m.in. zapytamy Pawła Jabłońskiego.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.