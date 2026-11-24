RMF24

„To obrzydliwa wypowiedź, jak wiele podobnych komunistycznych dyplomatów” - tak Paweł Kowal w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentuje słowa ambasadora Rosji, który po spotkaniu w polskim MSZ powiedział, że do tej pory nie przedstawiono żadnych przekonujących i możliwych do weryfikacji dowodów w sprawie pochodzenia obiektów, które spadły w Polsce. „Mam nadzieję, że przynajmniej nasi sojusznicy widzą, dlaczego dzisiaj wspieranie Ukrainy służy bezpieczeństwu Polski. Że to jest ściśle powiązane” - dodaje poseł KO i przewodniczący sejmowej komisji ds. zagranicznych.

Wizyta ambasadora Rosji w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (mająca związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej) zakończyła się przekazaniem mu stanowczej noty protestacyjnej. Prof. Paweł Kowal w rozmowie z RMF FM zaznaczył, że takie działania to dziś konieczność.

To jest to, co trzeba zrobić i cieszę się, że MSZ, jak trzeba, wykonuje swoje obowiązki (...) Bo najważniejszy jest sygnał do świata, że polityka rosyjska jest polityką agresji, łamania prawa międzynarodowego i nie ma mowy o tym, żeby Rosję traktować jako normalnego członka wspólnoty międzynarodowej. Historia nie będzie się mogła nadziwić, że Rosja putinowska (...) szuka teraz poparcia wszędzie na świecie, żeby im pomóc zwyciężyć wojnę, której nie są w stanie sami wygrać. (...) Historia się nie nadziwi, że takie państwo było w naszych czasach w Radzie Bezpieczeństwa - stwierdził polityk.

„Jesteśmy tacy jak trzeba. To my decydujemy, kiedy wydalić ambasadora”

Mimo stanowczej reakcji polskich władz, pojawiają się głosy, że nota była zbyt łagodna. Ambasador Rosji po spotkaniu stwierdził, że Polska nie przedstawiła żadnych przekonujących dowodów dotyczących incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Prof. Kowal nie ma wątpliwości, jak oceniać takie słowa: To obrzydliwa wypowiedź, jak wiele podobnych komunistycznych dyplomatów. Dodał, że właśnie dlatego tak ważne jest dziś wsparcie dla Ukrainy, bo bezpieczeństwo obu państw jest ze sobą ściśle powiązane.

W programie pojawiło się także pytanie, czy ambasador Rosji powinien być wydalony. Prof. Kowal podkreślił, że decyzja o takim kroku musi być suwerenna i przemyślana: To my decydujemy, kiedy wydalimy ambasadora, nie będziemy tego ogłaszać publicznie. Gość Joanny Górskiej zwrócił uwagę, że politycy, zwłaszcza w trudnych czasach, nie powinni komunikować wszystkiego wprost, gdyż może to mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa.

„Wojskowi decydują, czy istnieje ryzyko. Miejmy do nich zaufanie”

Część rozmowy poświęcono także praktyce reagowania na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prowadząca zwracała uwagę na kolejne incydenty – rakiety, drony, brak natychmiastowej reakcji zbrojnej ze strony Polski. Prof. Kowal bronił tu decyzji wojskowych: To nasi wojskowi decydują, czy istnieje ryzyko, że obiekt spadnie np. na zabudowania mieszkalne. Oni potrafią to ocenić. Miejmy do nich zaufanie.

Nie zabrakło odniesień do wypowiedzi opozycji parlamentarnej, szczególnie Przemysława Czarnka i Mariusza Błaszczaka, którzy zarzucają rządowi bierność i domagają się bardziej zdecydowanych działań, łącznie z otwartym strzelaniem do obiektów naruszających granice Polski.

Dzisiaj realizujemy tę politykę zakupową, tylko myśmy ją poprawili. Jeśli coś można było ulepszyć, to dołożyliśmy kolejne środki bezpieczeństwa – odpowiedział prof. Kowal, przypominając, że obecny rząd wzmacnia system obronny, inwestuje w schrony i przeznacza rekordowe środki budżetowe na wojsko.

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