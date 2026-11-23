RMF24

„Na pewno nie będziemy orzekać w innej siedzibie Trybunału Konstytucyjnego niż na al. Szucha” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego pytany o to, czy powstał drugi trybunał na uchodźstwie. „Nie będziemy robić z siebie idiotów, nie będziemy podejmować decyzji niezgodnych z prawem” - dodaje. Święczkowski mówi Grzegorzowi Sroczyńskiemu, że dziś znów próbował dostać się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. „Ale po raz kolejny oczywiście mnie nie wpuszczono. Są łańcuchy na furce, na bramie są rozstawione barierki, trzy rzędy barierek. Są funkcjonariusze w przyłbicach, z pałkami, z tarczami. To jest dla mnie coś przerażającego” - podkreśla.

Mimo zablokowanego dostępu do budynku TK prezes utrzymuje, że stara się wykonywać obowiązki służbowe i utrzymuje kontakt z częścią sędziów Trybunału.

Komunikujemy się różnymi kanałami - spotykamy się na tyle, na ile to możliwe – powiedział Bogdan Święczkowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Na pytanie o dalsze plany kierownictwa Trybunału i jego sprzymierzeńców, prezes odpowiedział: Będziemy pracować w zakresie administrowania zadaniami Trybunału, na tyle, na ile to możliwe. Wykluczył przy tym podejmowanie uchwał poza oficjalną siedzibą.

Wątpliwości budzi także sytuacja finansowa sędziów. Jak powiedział Święczkowski, „ostatni” przelew wynagrodzenia został zrealizowany jeszcze na dotychczasowych zasadach, ponieważ, „sam go podpisywał”. Pytany o wysokość swojej pensji, ujawnił: Ponad trzydzieści tysięcy złotych. Dopytywany, czy teraz dostanie połowę, odpowiada: No, jeżeli oczywiście ta decyzja tych uzurpatorów zostanie wykonana.

Na oskarżenia dotyczące łamania prawa prezes odpowiedział stanowczo: To jest fikcja. Fałsz wytworzony na potrzeby medialne.

Na pytanie o planowane wystąpienie w Strasburgu oraz odwołanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Święczkowski tłumaczy, że sytuacja jest wynikiem decyzji pełnomocnika, nie jego własnej inicjatywy: To nie była moja wola ani chęć, ale pełnomocnik uznał, że to będzie najlepsze działanie w naszym interesie. A ja się nie wtrącam w pracę swoich pełnomocników czy obrońców. Z mojego punktu widzenia to był błąd.

Święczkowski przyznaje jednak: Mam zamiar wyjechać do Strasburga i przekazać informację na temat tego zamachu stanu, który został dokonany w Polsce. Precyzuje, że pokaże europarlamentarzystom „zdjęcia policjantów z pałami przed Trybunałem Konstytucyjnym” i opowie „o tym, że przejęto nielegalnie Trybunał Konstytucyjny, że legalni sędziowie prezesi nie są wpuszczani, że podejmowane są quasidecyzje przez uzurpatorów, którzy nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.

Powiem o tym, że Donald Tusk oświadczył, że mnie wysadzi z siodła i mnie „wysadził”, czyli pozbawił mnie możliwości przebywania we własnym gabinecie. Nie mam do niego dostępu, to jest coś absurdalnego. Nawet nie mogę swoich leków zabrać z tego gabinetu - mówi gość Gtrzegorza Sroczyńskiego.



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