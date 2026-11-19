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„To jest ogromna szansa dla polskiego przemysłu obronnego i dla PGZ. Myślę, że nie tylko państwowe PGZ, ale także spółki sektora prywatnego będą uczestniczyć w projekcie. Jest to jedyny taki projekt w Europie” – tak skomentował uczestnictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej w serwisowaniu pocisków PAC-3 w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Leszkiewicz, prezes spółki. Jak zaznaczył wciąż nie zapadła decyzja dotycząca lokalizacji przyszłego centrum serwisowego.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM RMF FM

PGZ już teraz posiada doświadczenie w pracy przy rakietach PAC-3, realizując zadania związane z wyrzutniami, kontenerami startowymi oraz silnikami korygującymi. Nasze spółki już wykonują pewne zadania. Nie jest nam to obce, ale centrum serwisowe to będzie zupełnie nowe wyzwanie - dodał Leszkiewicz.

„Jedyny taki projekt w Europie”. Prezes PGZ o centrum serwisowym pocisków PAC-3 Czas: 20:07

Zapytany o konkretne kompetencje, które PGZ mogłaby wykorzystać przy serwisowaniu pocisków, prezes Leszkiewicz wskazał na dotychczasową współpracę z amerykańskimi firmami zaangażowanymi w produkcję i serwisowanie rakiet.

Jednocześnie Leszkiewicz podkreślił, że choć prace przy komponentach rakiet nie są dla PGZ nowością, to stworzenie centrum serwisowego oznacza „zupełnie inny skok i inny poziom” i wymaga odpowiednich przygotowań.

Jak dodał, wciąż nie zapadła decyzja dotycząca lokalizacji przyszłego centrum serwisowego. PGZ dysponuje jednak infrastrukturą, która mogłaby zostać wykorzystana. Te decyzje będą poza nami, natomiast niewątpliwie dysponujemy infrastrukturą i lokalizacjami, które można by położyć na stole do dyskusji - wskazał prezes PGZ.

Rozbudowa mocy produkcyjnych amunicji artyleryjskiej

W kontekście wojny w Ukrainie i rosnącego zapotrzebowania na amunicję artyleryjską, PGZ intensywnie inwestuje w rozwój zdolności produkcyjnych.

W roku 2026 wyprodukujemy ponad 50 tysięcy, w przyszłym roku ponad 70 i cały czas zwiększamy swoje zdolności, zaczynając od zera – poinformował Adam Leszkiewicz.

Nowe instalacje powstają m.in. w Kraśniku, Jaśle, Nowej Dębie i Bydgoszczy. Celem jest osiągnięcie produkcji na poziomie 200 tysięcy sztuk rocznie do 2028 roku.

Prezes PGZ podkreślił, że kluczowe jest zapewnienie odpowiednich zdolności produkcyjnych, by sprostać wymaganiom Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Będziemy starać się w jak najszybszym czasie mieć takie zdolności, żeby te oczekiwania zaspokoić – zapewnił.

Jak zaznaczył, w obliczu zagrożeń hybrydowych i cyberataków PGZ podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie swoich zakładów i infrastruktury. Mówimy o zakładach, instalacjach, które są w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale generalnie problem dotyczy infrastruktury krytycznej w Polsce i tej chemicznej, petrochemicznej i zbrojeniowej, portowej. Wszystko jest ważne i my jako PGZ przygotowujemy się i realizujemy pewne zadania związane z takim obszarem biznesowym – wyjaśnił prezes Leszkiewicz.

Wdrażane są rozwiązania minimalizujące ryzyka, choć – jak podkreślił – całkowita eliminacja zagrożeń nie jest możliwa. Szczególną uwagę zwraca się także na cyberbezpieczeństwo i dostosowanie do unijnych dyrektyw w tym zakresie. Każdego dnia te ryzyka i te zagrożenia nie są tylko teoretyczne, ale także - słyszymy o nich często - są po prostu rzeczywiste i reagujemy na to, co jest, ale także bronimy się rozwiązaniami, które będą uniemożliwiać działanie na szkodę naszych zakładów – dodał.

Program SAFE

W rozmowie pojawiła się także kwestia programu SAFE. Mamy umowy podpisane jako PGZ na około 115 miliardów złotych, więc to jest rzeczywisty pieniądz. Na naszych kontach jest w tej chwili około 5 miliardów już w formie zaliczek – poinformował Adam Leszkiewicz. Dzięki temu możliwe jest zawieranie wieloletnich kontraktów, inwestowanie w rozwój kompetencji i zatrudnianie nowych pracowników.

Jak wskazał, od maja 2026 roku w grupie przybyło około tysiąca pracowników, a w niektórych zakładach wzrost zatrudnienia sięgnął nawet 60 proc. W skali całej grupy w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie wzrosło o kilkanaście procent.

Prowadząca rozmowę Magdalena Sakowska zauważyła, że obecnie około 40 proc. zakupów zbrojeniowych państwa realizowanych jest na polskim rynku, ale cały czas 60 proc. to pieniądze, które wydajemy za granicą. Zapytała, czy możliwe jest, aby te proporcje były chociaż równe.

Jest możliwe i to się zmienia. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że trzeba kupić okręty podwodne, których w Polsce nie wytwarzamy, albo samoloty do tankowania w powietrzu, których w Polsce nie wytwarzamy, no to robi nam oczywiście to przewagę w zakresie poziomu procentowego środków kierowanych na kupowanie uzbrojenia za granicą. Z drugiej strony cały czas trwa proces polonizacji, czyli przenoszenia produkcji do Polski – wyjaśnił prezes.

Przykładem są mosty przy Jelczu czy silniki, które od przyszłego roku będą produkowane w Polsce. W przypadku czołgów K2, kolejne partie będą montowane w Gliwicach.