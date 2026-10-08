Powiało optymizmem. Wiceszef MON mówił o stałej bazie wojsk USA w Polsce

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„Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to porozumienie będzie” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, pytany o powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wiceminister obrony narodowej zaznaczył, że jest to kwestia polskiego bezpieczeństwa narodowego. Polityk tłumaczył też, dlaczego „ustawy przedwojennej” nie powinno się w ten sposób nazywać.

Na początku października „Rzeczpospolita” informowała, że w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Doniesienia te potwierdził na antenie RMF FM Cezary Tomczyk, mówiąc, że resort od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być „taką właśnie ustawą przedwojenną”.

Paweł Zalewski, który był gościem czwartkowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM, mówił, by nie nazywać projektowanej ustawy „przedwojenną”.

Ona jest o czym innym - o gotowości obronnej państwa, o tym, w jaki sposób powinniśmy zmienić przepisy - tłumaczył. Chodzi przede wszystkim o skrócenie procesów decyzyjnych, o to, żeby stworzyć mechanizmy, które pozwolą błyskawicznie reagować - dodał.

Wiceszef MON zauważył, że w Polsce obowiązuje prawodawstwo, które „pochodzi jeszcze z okresu pokoju”, a co za tym idzie - „nie zna tych mechanizmów zagrożeń hybrydowych”. W tej ustawie będzie o tym, jak można wykorzystać wszystkie służby państwowe do zwalczania zagrożeń - podkreślił.

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Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy...