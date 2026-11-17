RMF24

„Uważam, że każda zmiana, która może nastąpić, jeżeli chodzi o stanowisko premiera, będzie dobrą zmianą” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Jak zaznaczył, proponowany przez Mateusza Morawieckiego na szefa rządu technicznego Marek Jurek byłby „lepszym premierem niż Donald Tusk, bez dwóch zdań”.

Sejm debatował dziś nad wotum nieufności wobec Donalda Tuska oraz nad wnioskiem o wotum zaufania dla Marka Jurka, zgłoszonego przez Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera rządu technicznego. Andrzej Śliwka powiedział, że Marek Jurek byłby lepszym premierem niż obecny szef rządu. Lepszym premierem niż Donald Tusk, bez dwóch zdań – zaznaczył.

Śliwka: Każda zmiana, jeżeli chodzi o stanowisko premiera, będzie dobrą zmianą Czas: 21:25

Prowadząca rozmowę Joanna Górska przypomniała, że Marek Jurek w 2006 roku został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, a posłowie partii nazywali go „prawicowym talibem”. Andrzej Śliwka w odpowiedzi zaznaczył, że „nigdy tak nie mówił”.

Po tym odejściu pana marszałka Marka Jurka z Prawa i Sprawiedliwości, później startował z list Prawa i Sprawiedliwości skutecznie do Parlamentu Europejskiego. Ale mniejsza o to, bo to jest przeszłość. Ja mówię o dzisiejszej historii, dzisiejszym głosowaniu. Ja głosowałem za panem marszałkiem Markiem Jurkiem, pomimo że on został zgłoszony przez partię pana premiera Mateusza Morawieckiego. Głosowałem dlatego, że uważam, że Donald Tusk powinien przestać być premierem – wyjaśnił Śliwka.

Jedność prawicy i prace nad przywróceniem ładu konstytucyjnego

Jednym z tematów rozmowy była inicjatywa powołania parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego oraz rozliczenia naruszeń prawa. Andrzej Śliwka podkreślił, że w skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych ugrupowań prawicowych, m.in. mecenas Małgorzata Wassermann, profesor Marcin Warchoł, senator Marek Pęk, minister Michał Woś, Grzegorz Płaczek, mecenas Michał Wawer, przewodniczący Włodzimierz Skalik, Paweł Kukiz, Janusz Kowalski, a także posłanki Anna Kwiecień i Maria Koc. Mamy naprawdę, jeżeli chodzi o prawicę, o opozycję, taki ekumeniczny skład. To jest bardzo ważny sygnał – zaznaczył Śliwka.

Celem zespołu jest przygotowanie tzw. Białej Księgi dokumentującej działania, które zdaniem opozycji miały charakter przestępczy w kontekście przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.

Pierwszy (cel) – przygotowanie Białej Księgi, czyli to wszystko, co spowodowało przestępcze działanie i te wszystkie materiały, które będą gotowym dokumentem do tego, że jeżeli zmieni się większość w parlamencie, żeby móc rozliczyć te przestępcze działania i siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, co spełnia znamiona z art. 128 Kodeksu karnego, czyli zamachu na organ konstytucyjny. Druga kwestia – przygotowanie takiej mapy drogowej, żeby przywrócić stan, który był sprzed tej sytuacji. I trzecia rzecz, moim zdaniem najważniejsza, to znaczy znaleźć konsensus, znaleźć porozumienie jak najszersze, żeby przywrócić Trybunał Konstytucyjny obywatelom – wyjaśnił poseł.

Kontrowersje wokół nominacji rządowych

W rozmowie pojawił się temat nominacji dla Andrzeja Domańskiego.

Andrzej Domański, człowiek, który wygenerował przez trzy lata 900 mld deficytu, wskaźniki zadłużenia po prostu eksplodowały i ten człowiek za swoje nieróbstwo, za swoją niekompetencję ma dostać podwyżkę i ochronę SOP-u. Polacy mają srogą zimę, a Domański będzie miał limuzynę, ochronę SOP-u i podwyżkę. To jest skandal – przyznał.

Odnosząc się do kwestii finansowania Trybunału Konstytucyjnego po zablokowaniu kont w NBP, Śliwka ostrzegł, że „jeżeli Domański znajdzie sposób na przekazanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, popełni przestępstwo. Ustawa o finansach publicznych jest w tym zakresie jednoznaczna”.

Chciałbym, żeby w Polsce prawo było przestrzegane. A niestety casus Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze wielu innych instytucji pokazuje, że ta władza nie patrzy na przepisy prawa, patrzy tylko na wolę Donalda Tuska – powiedział.