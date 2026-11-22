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Ponad sto przedmiotów związanych z legendarnym Titanikiem trafiło pod młotek podczas aukcji w Wielkiej Brytanii. Najwyższą cenę osiągnął złoty zegarek należący do irlandzkiej pasażerki trzeciej klasy, Mary Mangan, za który nabywca zapłacił aż 250 tys. funtów (1,3 mln zł) - podaje BBC.

Zegarek Mary Mangan – najdroższy przedmiot aukcji

Największe emocje podczas aukcji w Devizes wzbudził złoty zegarek, który należał do 32-letniej Mary Mangan. Przedmiot ten odnaleziono przy zwłokach irlandzkiej pasażerki po katastrofie Titanica. Zegarek wraz z innymi osobistymi rzeczami został później zwrócony rodzinie. Teraz, ponad sto lat po tragedii, osiągnął rekordową cenę 250 tys. funtów.

List z pokładu Titanica i bohaterska pocztówka

Wśród licytowanych pamiątek znalazł się również list napisany przez pasażera pierwszej klasy, Ramona Artagaveytii Gomeza. Dokument, sporządzony na oficjalnym papierze firmowym Titanica, zawiera szczegółowy opis statku: od kolorów farb, przez temperaturę na pokładzie, aż po liczbę osób zasiadających do posiłków. Sprzedano go 80 tys. funtów (ok.421 tys. zł).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także pocztówka napisana przez Jacka Phillipsa, głównego operatora radiotelegraficznego, który do końca wysyłał wezwania o pomoc. Pocztówka, adresowana do jego siostry Elsie na cztery dni przed katastrofą, została wylicytowana za blisko 32 tys. funtów (ok. 168 tys. zł).

Na aukcji pojawił się także pierścionek z diamentem należący do Lucy Lady Duff, arystokratycznej pasażerki, która przeżyła katastrofę. „Wsiadając do szalupy, miała na palcu diament” – podkreślali organizatorzy aukcji. Biżuteria, przekazywana w rodzinie przez pokolenia, została sprzedana za 150 tys. funtów (ok. 790 tys. zł).

Niesłabnąca fascynacja Titanikiem

Licytator z domu aukcyjnego Henry Aldridge and Son podkreślił, że „ta wyjątkowa aukcja stanowi dowód na niesłabnące globalne zainteresowanie tragiczną historią statku”. Łącznie sprzedano ponad sto przedmiotów związanych z pechowym liniowcem.

Titanic wyruszył w swój dziewiczy rejs 10 kwietnia 1912 roku. Po zderzeniu z górą lodową zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia. W katastrofie zginęło około 1500 osób, w tym 679 członków załogi.