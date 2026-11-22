Do wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, około godz. 17 na drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej (pow. łańcucki).
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki BMW, 38-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, potrącił 90-letniego pieszego, który nagle miał wejść na jezdnię – mówił serwisowi Nowiny24 podkomisarz Wojciech Gruca z KPP w Łańcucie.
Ranny 90-latek trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych. Szczegółowe okoliczności tragedii są ustalane.
Jak dodał policjant, kierowca BMW był trzeźwy.
W niedzielę strażacy z OSP Medynia Głogowska poinformowali, że tragicznie zmarłym jest duchowny - ks. Józef Kot.
„Niestety, dociera do nas z rana tragiczna informacja. We wczorajszym wypadku w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej zginął tragicznie nasz ks. Józef Kot. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie” – napisali druhowie z Medyni.