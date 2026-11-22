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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę w Medyni Głogowskiej (woj. podkarpackie). Kierowca potrącił 90-letniego pieszego, który miał wtargnąć na jezdnię. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Jak poinformowali strażacy z Medyni, ofiarą jest ks. Józef Kot.

Do wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, około godz. 17 na drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej (pow. łańcucki).

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki BMW, 38-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, potrącił 90-letniego pieszego, który nagle miał wejść na jezdnię – mówił serwisowi Nowiny24 podkomisarz Wojciech Gruca z KPP w Łańcucie.

Ranny 90-latek trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych. Szczegółowe okoliczności tragedii są ustalane.

Jak dodał policjant, kierowca BMW był trzeźwy.

W niedzielę strażacy z OSP Medynia Głogowska poinformowali, że tragicznie zmarłym jest duchowny - ks. Józef Kot.

„Niestety, dociera do nas z rana tragiczna informacja. We wczorajszym wypadku w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej zginął tragicznie nasz ks. Józef Kot. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie” – napisali druhowie z Medyni.