RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zamiast kolumny czołgów na polskich drogach, Bundeswehra po cichu przerzuca ciężki sprzęt na Litwę koleją. Powód? Niemiecka prasa podaje, że władze w Berlinie obawiają się prowokowania Rosji.

„Bundeswehra zmieniła plany: czołgi i pojazdy zostały przetransportowane koleją zamiast transportem drogowym” – pisze tygodnik „Der Spiegel”. Widocznie chciano zapobiec sytuacji, że poruszający się po polskich drogach konwój jest dla wszystkich widoczny – wyjaśnia redakcja.

Decyzja została podjęta nagle – czytamy w „Spieglu”, który informuje, że chodzi o oddziały biorące udział w manewrach „Grand Eagle 26” na Litwie.

Wyznaczone do ćwiczeń jednostki 10. Dywizji Pancernej miały początkowo jako konwój przemieszczać się przez Polskę drogami. Po zmianie decyzji ciężki sprzęt dywizji został przerzucony na Litwę transportem kolejowym.

Resort obrony komentuje: Nic nadzwyczajnego

Jak pisze „Bild am Sonntag”, powodem zmiany decyzji była obawa przed „niepotrzebnym prowokowaniem” Rosji widokiem kolumny niemieckich czołgów zmierzających w kierunku wschodniej flanki NATO. Decyzja została skonsultowana z Sojuszem.

„NATO od dawna nie ćwiczyło tak intensywnie reakcji na sytuację zagrożenia. Przy wszystkich manewrach stale analizujemy, czy ćwiczenia przebiegają tak, żeby osiągnąć właściwy stopień odstraszania, a równocześnie, żeby unikać niepotrzebnych prowokacji” – powiedział redakcji „Bild am Sonntag” przedstawiciel NATO.

Niemieckie ministerstwo obrony oświadczyło, że „zmiana sposobu transportu wojska nie jest niczym nadzwyczajnym i musi być przedmiotem ćwiczeń, gdyż w sytuacji rzeczywistego konfliktu może się okazać potrzebna”.

Niemieckie wojska na Litwie

Celem ćwiczeń „Grand Eagle 26” jest m.in. szybki przerzut Bundeswehry na wschodnią flankę NATO.

Jak przypomniała w niedzielę agencja Reutera, na Litwie od końca 2027 r. będzie stacjonować niemiecka brygada pancerna licząca 5 tys. żołnierzy. Będzie dysponować około 2 tys. pojazdów wojskowych, w tym kilkudziesięcioma czołgami. Około 1,8 tys. żołnierzy już jest na miejscu.