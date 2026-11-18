Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało dziś o uchyleniu immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Komarewicz zaznaczył, że nie zamierza bronić Święczkowskiego, podkreślając, że Trybunał od dłuższego czasu nie funkcjonuje prawidłowo. Jego zdaniem, zmiany w tej instytucji powinny być przeprowadzane na gruncie prawnym i w duchu porozumienia, a nie w ramach politycznego przejęcia.
Poseł zwrócił uwagę, że obecne działania wokół Trybunału Konstytucyjnego nie prowadzą do kompromisu, lecz do przejęcia tej instytucji przez stronę rządzącą.
Ja nie będę bronił pana Święczkowskiego, dlatego że ten Trybunał jakby nie działał. Uważam, że te zmiany w Trybunale powinny iść bardziej w stronę takich zmian na gruncie prawnym, na gruncie porozumienia się, a nie przejmowania – powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.
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