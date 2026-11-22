RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby pochwalił Polskę i Niemcy. Oświadczył, że Polska jest solidnym filarem modelu NATO 3.0, „prawdziwym wzorem sojusznika”. O naszych zachodnich sąsiadach powiedział, że żaden z sojuszników nie poczynił tak dużych postępów w tak krótkim czasie jak Niemcy.

Elbridge A. Colby (z prawej) podczas spotkania z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (fot. Wiktor Dąbkowski)

Elbridge A. Colby (z prawej) podczas spotkania z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (fot. Wiktor Dąbkowski) / PAP

Elbridge Colby zamieścił w niedzielę na platformie X serię wpisów poświęconych rozmowom z sojusznikami z NATO na temat koncepcji NATO 3.0. Pochwalił m.in. Niemcy i Polskę oraz opowiedział się za wsparciem dla Ukrainy, które umożliwi jej utrzymanie pozycji na linii frontu.

Colby wskazał na Kosiniaka-Kamysza i Zalewskego

Wiceszef Pentagonu oznajmił, że „Polska pod przywództwem ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarza stanu Pawła Zalewskiego jest solidnym filarem NATO 3.0”.

Dodał, że nasz kraj „jest prawdziwym wzorem sojusznika – dąży do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB, rozbudowuje krajowy przemysł obronny i wyznacza standardy jako samodzielny filar europejskiego systemu obrony”.

Colby przypomniał, że na początku listopada wziął udział w Krakowie w spotkaniu tzw. grupy Bergen, czyli formatu skupiającego USA i część europejskich sojuszników z NATO. Podziękował polskim władzom za gościnność.

Niemcy zrobili wrażenie

Wiceszef Pentagonu ocenił, że „żaden z sojuszników nie poczynił tak dużych postępów w tak krótkim czasie, jak Niemcy”.

„Mamy do czynienia z tektoniczną zmianą w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, a Niemcy i ich przywództwo zasługują na ogromne uznanie” - napisał polityk.

Pochwalił niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa za jego przywództwo i partnerską współpracę. „Jego rola w przywracaniu Niemcom centralnego miejsca w systemie zbiorowej obrony Europy ma wręcz historyczne znaczenie” - dodał.

Podkreślił, że podejmowane są działania, mające umożliwić Niemcom objęcie roli jednej z głównych sił w sytuacji, gdy Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną.

Zaznaczył, że niedawno spotkał się z Pistoriusem i podziwia jego otwartość oraz jest mu wdzięczny za życzliwe podejście. Dodał, że jest to „normalne, że sojusznicy mogą mieć odmienne poglądy na kwestie strategiczne, takie jak skuteczność uderzeń dalekiego zasięgu”.

Colby wraca do tematu Ukrainy

We wtorek Colby skrytykował w Brukseli ukraińskie ataki na cele położone w głębi terytorium Rosji, oceniając, że mogą one prowadzić do eskalacji konfliktu. Według „Daily Telegraph” Colby opuścił spotkanie, nie czekając na niejawną odprawę na temat sytuacji na froncie.

Wypowiedzi amerykańskiego polityka spotkały się z ostrą reakcją w Europie. Szef niemieckiego resortu obrony określił je mianem „głupich”.

Colby napisał w niedzielę, że zdaniem USA wsparcie dla obrony Ukrainy, udzielane przy czołowej roli Europy, powinno koncentrować się na umożliwieniu Ukraińcom utrzymania linii frontu.

Według niego skupienie pomocy na obronie ukraińskich pozycji na froncie oraz powiązanych z nią uderzeniach średniego zasięgu jest najskuteczniejszym sposobem wzmocnienia ukraińskiej strategii obronnej, zakładającej uniemożliwienie przeciwnikowi osiągania jego celów, a także stworzenie warunków do osiągnięcia trwałego pokoju.

Colby poinformował, że na ten temat odbyło się w ostatnim tygodniu kilka rozmów.

Polska i Niemcy wspólnie

W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Pistoriusem oświadczył, że Polska i Niemcy wspólnie wezmą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Podkreślił, że Polska i Niemcy w strategii NATO 3.0 mają do wykonania największą i najbardziej znaczącą rolę.

Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku. Jesteśmy do tego gotowi - powiedział wicepremier.