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„Pierwsze elementy programu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, jeszcze w tym roku trafią do naszych sił zbrojnych” - zapewnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Konrad Gołota, potwierdzając, że nie ma opóźnień w realizacji systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Wiceminister aktywów państwowych mówił też m.in. o możliwej budowie w Polsce centrum serwisowania pocisków przechwytujących Patriot PAC-3.

Program SAN to największy w polskich siłach zbrojnych zautomatyzowany, wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej bardzo krótkiego zasięgu, dedykowany m.in. do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy, zapewnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że nie ma opóźnień w realizacji programu SAN. Pierwsze elementy programu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, jeszcze w tym roku trafią do naszych sił zbrojnych - zaznaczył.

Prowadzący rozmowę Piotr Salak i jego gość zauważyli, że w ostatnim czasie problemem dla ukraińskiej obrony powietrznej są rosyjskie drony odrzutowe. Wiceszef MAP zapewnił, że program SAN będzie odpowiadał na aktualne zagrożenia.

Budujemy system, który odpowiada na większość zagrożeń. (...) Po to ten system został stworzony jako otwarty, żebyśmy mogli dodawać kolejne elementy - mówił. Poinformował, że Polska pracuje obecnie nad tzw. efektorami kinetycznymi, czyli np. działkami laserowymi. Takie rzeczy będą się cały czas pojawiały - zapewnił.

Wiceszef MAP: Nie ma opóźnień w realizacji programu SAN Czas: 20:02

Czy Orlen przejmie część aktywów PGZ?

W dalszej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Piotr Salak pytał swojego gościa, czy Orlen przejmie część aktywów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie wiem tego. To, czym się na razie zajmujemy, to wycena PGZ - odparł Konrad Gołota.

Drugą rzeczą, którą chcemy zrobić, żeby móc podejmować dalsze decyzje, jest ujednolicenie struktury właścicielskiej - dodał, podkreślając, że udziały w PGZ ma kilka podmiotów. Stwierdził, że cały proces „trochę potrwa”.

Myślę, że gdyby Orlen bądź inna duża spółka Skarbu Państwa chciała dodatkowo - zamiast sama – zainwestować wspólnie w budowę tej „nogi defence”, to zasadnym jest, żeby wtedy zainwestowała w dalsze dokapitalizowanie i rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej - powiedział wiceminister aktywów państwowych.

Gdzie powstanie centrum serwisowania rakiet Patriot?

Konrad Gołota poinformował, że amerykańskie władze zdecydowały o stworzeniu w Europie centrum serwisowania pocisków przechwytujących PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Jednym z miejsc, gdzie taki obiekt mógłby powstać, jest Polska.

To, co nie każdy wie, to to, że pomiędzy centrum serwisowania a produkcją już niewiele elementów trzeba dołożyć - powiedział wiceszef MAP, sugerując, że ewentualne stworzenie w Polsce centrum serwisowania pocisków PAC-3 byłoby wstępem do ich produkcji.

Dzisiaj nie ma deklaracji ze strony amerykańskiej administracji, że chce gdzie indziej fizycznie produkować (pociski PAC-3). Ale będziemy mieli wszystko przygotowane pod to, żeby móc zacząć produkcję w Europie - dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Polityk poinformował, że dwa tygodnie temu w Polsce byli przedstawiciele koncernu Lockheed Martin, który produkuje systemy obrony powietrznej Patriot. Byli tutaj, żeby sprawdzić, jakie mamy kompetencje. (…) Powiedzieli, że to jest świetna propozycja. Ostateczna decyzja, czy to będzie Polska, czy inny kraj - a są cztery kraje w konsorcjum (Holandia, Polska, Niemcy i Szwecja) - na pewno będzie w tym roku - mówił Konrad Gołota.

Rozmawiamy ze wszystkimi udziałowcami tego procesu - to jest i Biały Dom, i Pentagon - podkreślił.