RMF24

Prezydent Karol Nawrocki jest w drodze do Ameryki Południowej. Głowa państwa odwiedzi Argentynę i Chile. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił w niedzielę, że podstawowym celem jest rozmowa w ramach grupy G20 przed grudniowym szczytem w Miami.

Plan wizyty

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że w dniach 23-27 listopada prezydent złoży oficjalne wizyty w Argentynie i Chile, w trakcie których spotka się m.in. z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem, prezydentem Chile Jose Antonio Kastem.

Prezydent spotka się również z Polonią mieszkającą w obu państwach. Karol Nawrocki odwiedzi też kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Od ponad 20 lat nie było polskiego prezydenta w tej części świata – podkreślił na briefingu prasowym Marcin Przydacz. Wyjaśnił, że ostatnim prezydentem Polski, który odwiedził Argentynę, był Lech Wałęsa 31 lata temu, a 24 lat temu do Chile pojechał Aleksander Kwaśniewski.

Przypomnijmy, że w samej Argentynie mieszka co najmniej 200 tys., niektórzy liczą 300 tys. Polonii, więc ta wizyta będzie miała także wymiar w zakresie polonijnym. Ale pierwszym, podstawowym celem jest rozmowa w ramach grupy G20 przed zbliżającym się szczytem tejże grupy w Miami. Pan prezydent Milei jest aktywnym, ważnym uczestnikiem tych dyskusji – powiedział przedstawiciel prezydenta.

Dodał, że ważny jest także dialog gospodarczy. Zarówno Argentyna, jak i Chile, są ważnymi aktorami na gospodarczej mapie świata. Liczymy, że poprzez to polityczne otwarcie, nowy priorytet, jaki narzuca prezydent Karol Nawrocki w ramach prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej, że w ślad za tym pojawią się także bliższe kontakty gospodarcze pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami argentyńskimi i chilijskimi – podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Przekonać do siebie członków G20

Przydacz zwrócił uwagę, że aby Polska mogła być na stałe członkiem grupy G20, potrzebna jest wola polityczna państwa gospodarza i wszystkich 21 członków grupy. Niestety, jest kilka państw, w tym jedno na „R” (Rosja – przyp. RMF FM), które nie do końca jest gotowe nas popierać. Niestety, także Indie i Brazylia, więc jest tutaj dużo pracy, aby przekonywać dalszych partnerów – przyznał.

Według Przydacza, w rozmowie Karola Nawrockiego z przywódcami Argentyny i Chile poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego oraz globalnych wyzwań w zakresie gospodarki i demografii. Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także strategii odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju, walce z korupcją, co do której Polska ma duże sukcesy. Będzie pan prezydent mówił o tym, że Polska jest reprezentantem wszystkich 13 państw Trójmorza po szczycie w Dubrowniku i będzie reprezentować region, który dotychczas nie był i w ogóle nie jest reprezentowany w takim gronie jak grupa G20 – dodał.