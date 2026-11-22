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Lech Poznań utrzymał fotel lidera ekstraklasy po wyjazdowym zwycięstwie nad GKS Katowice 1:0. W derbach Mazowsza Legia Warszawa pokonała Wisłę Płock, a Raków Częstochowa kontynuuje zwycięską passę. Widzew Łódź znalazł się w strefie spadkowej po porażce z „Medalikami”.

Frederiksen zadowolony z meczu w Katowicach. „Wyglądaliśmy naprawdę świetnie”

Poznaniacy przystępowali do meczu na stadionie w Katowicach, który przed pierwszym gwizdkiem zyskał imię byłego napastnika GKS i reprezentacji Polski Jana Furtoka, poważnie osłabieni. W ekipie gości zabrakło m.in. Pablo Rodrigueza, Mikaela Ishaka i Patrika Walemarka. Czekało ich więc trudne zadanie, ale w 58. minucie sposób na defensywę gospodarzy znalazł Iworyjczyk Yannick Agnero i zapewnił mistrzom Polski cenne zwycięstwo.

Lider, mający jeszcze spotkanie zaległe, zgromadził 35 punktów i już o cztery wyprzedza Górnika Zabrze, który dzień wcześniej uległ w Lubinie 0:2 czwartemu Zagłębiu. Natomiast GKS po czwartej porażce w pięciu ostatnich meczach (odpadł również z Pucharu Polski) jest ósmy - 21 pkt.

W ostatnich miesiącach często słyszałem o tym, że bazujemy na indywidualnościach, a nasza gra zależy od jednego, dwóch, trzech zawodników. Ten mecz pokazał, że tak nie jest, biorąc pod uwagę, ilu piłkarzy brakowało – szczególnie ofensywnych. Jako drużyna wyglądaliśmy naprawdę świetnie — cieszył się trener Lecha Niels Frederiksen.

Derby Mazowsza dla Legii, efekt Szwargi w Częstochowie

Trzecia w tabeli Legia (27 pkt) zakończyła serię czterech meczów bez zwycięstwa. Dzięki bramce Łukasza Zjawińskiego już w piątej minucie pokonała na wyjeździe Wisłę Płock 1:0. Triumf podopiecznych trenera Marka Papszuna mógł być bardziej okazały, ale zawiodła skuteczność.

W Częstochowie mogą już sobie gratulować powrotu do klubu Dawida Szwargi, który jest czwartym trenerem Rakowa w obecnym sezonie. Dawny współpracownik Papszuna, a później samodzielny szkoleniowiec „Medalików”, szybko znalazł wspólny język z piłkarzami w doskonale znanej sobie szatni i efekty są imponujące.

Niedzielne zwycięstwo 3:1 nad Widzewem jest trzecim z rzędu w ekstraklasie, co dało awans na 13. miejsce z dorobkiem 15 pkt. Do tego dochodzi jeszcze awans do 1/8 finału Pucharu Polski, w którym Raków zmierzy się 2 grudnia w Warszawie z liderem 1. ligi - Polonią.

Mój powrót można uznać za udany - przyznał Szwarga po niedzielnym sukcesie.

O zwycięstwie Rakowa przesądziła udana końcówka meczu i gole Bogdana Racovitana w 82. oraz Patryka Makucha w 89. minucie z rzutu karnego. Chwilę wcześniej czerwoną kartką został ukarany prawy obrońcy Widzewa Jusuf Gazibegović.

W poprzednim sezonie częstochowski zespół w obu meczach z Łodzianami (1:0 na wyjeździe i 1:1 u siebie) trafiał do siatki jeszcze później, w końcówkach doliczonego czasu gry.

Radość w Częstochowie, smutek w łódzkiej ekipie. Widzew, mimo ogromnych nakładów na drużynę, nieustannego wsparcia licznych fanów i głośnych nazwisk w składzie, jest największym rozczarowaniem rundy jesiennej. Po niedzielnej porażce znalazł się z 14 punktami na 16. miejscu, czyli w strefie spadkowej.

Zamieszanie w Radomiu, zwycięski Śląsk

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