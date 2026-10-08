Jak Polska przygotowuje się na wojnę? Odpowie wiceszef MON Paweł Zalewski

RMF24

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Zalewskiego o przygotowywaną ustawę, która ma kompleksowo przygotować Polskę na wypadek konfliktu zbrojnego. Jak będzie wyglądać uruchamianie mechanizmów bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia hybrydowego? Czy Polska nie zabiera się za te przygotowania zbyt późno?

Polska planuje rekordowe wydatki na sprzęt wojskowy, w tym zakupy finansowane z unijnego programu SAFE, ale – jak wynika z doniesień medialnych – brakuje pieniędzy na odpowiednie magazyny, hangary i inne obiekty niezbędne do jego przechowywania. Czy może się okazać, że kupimy nowoczesne uzbrojenie, ale nie będziemy mieli gdzie go bezpiecznie przechowywać? Kto odpowiada za planowanie tych inwestycji i skąd wziąć dodatkowe miliardy złotych? I czy zdążymy z budową infrastruktury, zanim nowy sprzęt trafi do Polski?

Zapytamy również o doniesienia dotyczące marcowego spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że amerykański prezydent miał proponować możliwość zmiany rządu w Warszawie. Co rzeczywiście wydarzyło się podczas rozmów i czy pojawiły się sygnały, które mogłyby budzić niepokój o relacje polsko-amerykańskie? Jak te doniesienia należy oceniać z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i współpracy wojskowej z USA?

Porozmawiamy także o przyszłości Polskiej Grupy Zbrojeniowej i możliwym zaangażowaniu innych spółek Skarbu Państwa w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Czy Orlen mógłby przejąć część aktywów PGZ albo zainwestować w jej rozwój? Na jakim etapie jest wycena grupy i porządkowanie jej struktury właścicielskiej? I czy Polska potrafi wykorzystać rekordowe wydatki na obronność nie tylko do zakupów zagranicznego uzbrojenia, ale również do zbudowania silnego, konkurencyjnego przemysłu zbrojeniowego?

Na rozmowę Magdaleny Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video