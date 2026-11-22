RMF24

W piątek nad ranem, w czasie ataku powietrznego Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Trzy obiekty: dwie rakiety i dron spadły na terenie wschodniej Polski. Czy Rosja sprawdza naszą gotowość i możliwości obrony przeciwlotniczej? Czy to zapowiedź eskalacji? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie płk. Andrzej Derlatka, były pełniący obowiązki szefa Agencji Wywiadu i były ambasador RP w Korei Południowej.

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Dlaczego Rosjanie właśnie teraz zdecydowali się na takie działanie? Czy to była reakcja na odbywające się w tym czasie w Polsce ćwiczenia wojskowe państw koalicji chętnych w Nowej Dębie? Czy grozi nam eskalacja ze strony Rosjan? Jakie będą ich kolejne ruchy? Czy Rosjanie grożą Polsce i Europie?

W poniedziałek w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że na spotkaniu Polska przedstawi konkretne propozycje. Jakich działań będziemy się domagać? Jaka powinna być nasza odpowiedź na rosyjskie prowokacje?

Dlaczego piloci nie zestrzelili obiektów, które wleciały na teren Polski? Czy to świadczy o słabości naszej obrony przeciwlotniczej? Czy wojsko powinno mieć prawo zestrzeliwania dronów i rakiet nadlatujących w stronę Polski na terenie Ukrainy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!