Zimowe ferie w pełni! Jeśli marzysz o białym szaleństwie na stokach, mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję. Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej przygotował niespodziankę dla wszystkich miłośników śniegu, nart i niezapomnianych zimowych przeżyć. Sprawdź, jak możesz zdobyć całodzienne karnety i przeżyć niezapomnianą przygodę w sercu Tatr!

Weź udział w zabawie i zgarnij całodzienne karnety do Kotelnicy Białczańskiej! Odkryj zimowe atrakcje największego ośrodka narciarskiego w Polsce. / foto: Kotelnica Białczańska /

Kotelnica Białczańska - serce zimy na Podhalu

Kiedy myślisz o zimowych feriach, w głowie od razu pojawiają się obrazy śnieżnych stoków, zjazdów na nartach i gorącej czekolady po dniu pełnym emocji. Kotelnica Białczańska to miejsce, które od lat przyciąga zarówno wytrawnych narciarzy, jak i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na białym puchu. To największy ośrodek narciarski na Podhalu, oferujący aż 14 kilometrów doskonale przygotowanych tras o różnym stopniu trudności.

Od łagodnych, szerokich zboczy idealnych dla rodzin z dziećmi, przez trasy z homologacją Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS dla prawdziwych sportowych wyzwań, aż po snowpark dla fanów freestyle'u - tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Zabawa, która rozgrzeje każdego fana białego szaleństwa!

Dla wszystkich, którzy kochają śnieg, narty i niezapomniane chwile na stoku, przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę!

Do zgarnięcia są całodzienne karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska. Co trzeba zrobić, by je zdobyć? To proste - wystarczy wziąć udział w naszej zabawie i odpowiedzieć na pytanie: "Wybierając się na stok, zabieracie ze sobą jedną czy dwie deski? I dlaczego?".

Odpowiedź należy wpisać do poniższej formatki!

Jednak jest mały haczyk - w swojej odpowiedzi musisz koniecznie użyć słów: narty, śnieg, Kotelnica. Liczy się kreatywność, pomysłowość i oryginalność!

Na Wasze wpisy czekamy do czwartku, 29 stycznia, do godziny 23:00. W piątek najciekawsze odpowiedzi wyłoni redakcyjne jury, a zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo.