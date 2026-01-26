Jest ostateczna zgoda ministrów państw członkowskich w sprawie zakazu importu rosyjskiego gazu. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. "Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia" - przekazał Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru.

Import gazu z Rosji ma być zabroniony / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe regulacje unijne przewidują całkowite wstrzymanie importu rosyjskiego LNG do końca 2026 roku oraz gazu rurociągowego do września 2027 roku.

Państwa członkowskie UE będą musiały przygotować plany dywersyfikacji dostaw gazu.

Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się, jak wysokie kary przewidziano za złamanie zakazu i kiedy zakaz może być zawieszony.

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje znajdziesz na RMF24.pl.

Co przewidują zmiany?

Nowe regulacje przewidują wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami - do 30 września 2027 r.

Za przyjęciem przepisów opowiedziały się prawie wszystkie państwa członkowskie. Przeciwko głosowały Węgry i Słowacja, a Bułgaria wstrzymała się od głosu.

Wysokie kary za złamanie zasad

Nieprzestrzeganie nowych przepisów może skutkować karami - w wysokości co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych i co najmniej 40 mln euro dla firm, a także, w przypadku przedsiębiorstw - w wysokości równej co najmniej 3,5 proc. całkowitego światowego obrotu firmy lub 300 proc. szacowanego obrotu transakcyjnego.

Zgodnie z nowymi przepisami, do 1 marca 2026 r. kraje UE muszą przygotować krajowe plany dywersyfikacji dostaw gazu i zidentyfikować potencjalne wyzwania związane z zastąpieniem gazu rosyjskiego. W tym celu firmy będą zobowiązane do powiadomienia władz i Komisji o wszelkich obecnie obowiązujących kontraktach na rosyjski gaz.

Zakaz może być zawieszony

W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw w jednym lub kilku krajach UE, Komisja może zawiesić zakaz importu na okres do czterech tygodni.

Komisja planuje również zaproponować przepisy mające na celu stopniowe wycofywanie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2027 r.

UE stopniowo odchodzi od rosyjskich surowców

Po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej w 2022 r., przywódcy państw UE zgodzili się w tzw. Deklaracji Wersalskiej z marca 2022 r. na jak najszybsze odejście od zależności od rosyjskich paliw kopalnych.

W rezultacie import gazu i ropy naftowej z Rosji do UE znacznie zmniejszył się w ostatnich latach. Choć import ropy spadł do poziomu poniżej 3 proc. całkowitej wielkości dostaw w 2025 r., rosyjski gaz stanowił w ubiegłym roku około 13 proc. importu do UE, o wartości ponad 15 mld euro rocznie.