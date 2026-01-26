W centrum Krakowa rozpoczął się długo zapowiadany remont ulicy Piastowskiej. Prace drogowe już teraz powodują poważne utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do końca sierpnia.

Remont ul. Piastowskiej potrwa do sierpnia 2026 r. / Jacek Skóra / RMF FM

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W związku z rozpoczęciem prac wprowadzono zakaz wjazdu na ulicę Piastowską praktycznie od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi.

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, przy moście nad Rudawą widać jeszcze wielu kierowców jadących na pamięć. Wiele osób ignoruje zakaz i zawraca tuż przed mostem.

Od pętli „Cichy Kącik” aż do ul. Emaus jezdnia została zwężona do jednego pasa, co wyraźnie wpływa na płynność ruchu w tej części miasta.

Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Remont ulicy Piastowskiej to nie tylko utrudnienia, ale także inwestycja w nowoczesną infrastrukturę.

W ramach prac powstanie pełnowymiarowa droga dla rowerów, nowe chodniki oraz zieleńce, które oddzielą ruch pieszy i rowerowy od jezdni.

Przewidziana szerokość nowej drogi to 6 metrów, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej trasy.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Kiedy koniec remontu?

Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec sierpnia.

Do tego czasu kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu.

Warto śledzić bieżące komunikaty i planować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień.