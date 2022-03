2665 poszkodowanych w wypadkach na stokach narciarskich trafiło podczas minionych ferii na urazówkę szpitala powiatowego w Zakopanem – przekazała wicedyrektor lecznicy Małgorzata Czaplińska. Do unieruchomienia złamań zużyto ponad 5,4 kilometra opatrunków gipsowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Przez wszystkie turnusy zimowych ferii, czyli od 15 stycznia do 27 lutego do szpitalnego oddziału ratunkowego zostało przyjętych ogółem 3,7 tys. pacjentów, w tym 1188 dzieci do 18. roku życia, natomiast na samym oddziale urazowym przyjęliśmy 2665 poszkodowanych na stokach narciarskich, w tym 1022 dzieci - dodała Czaplińska.

Według szpitalnych statystyk z roku na rok jest coraz więcej wypadków na stokach narciarskich. Dla porównania - w sezonie zimowym w 2012 r. zakopiański szpital im. Chałubińskiego przyjął ponad 2,5 tys. kontuzjowanych narciarzy i snowboardzistów.

Do najczęstszych urazów podczas jazdy na nartach ratownicy górscy zaliczają złamania i zwichnięcia rąk oraz nóg. Przyczyną wypadków narciarskich najczęściej są niedostateczne umiejętności połączone z brawurą.

Pamiętajmy o kaskach

Ratownicy oceniają, że powszechność stosowania kasków ochronnych w trakcie uprawiania sportów zimowych przyczyniała się do zmniejszenia liczby ciężkich urazów głowy, które w przeszłości często kończyły się tragicznie.

Zdaniem ratowników obecnie nawet 90 proc. miłośników sportów zimowych jeździ w kaskach, choć ustawowy obowiązek ich używania dotyczy dzieci do 16. roku życia.