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Narciarze mogą już szykować sprzęt i planować wypady na stok – sezon zimowy 2026/2027 w Polsce oficjalnie wystartował. Jako pierwszy w kraju otwarto wyciąg orczykowy na stoku Gigant w Zakopanem, położonym u podnóża słynnej Wielkiej Krokwi.

Narciarze mogą korzystać ze stoku Gigant w godzinach od 9 do 16. Do końca miesiąca wyciąg jest czynny w weekendy, a od grudnia – już codziennie.

Organizatorzy są przygotowani nawet na większe zainteresowanie i zapewniają, że warunki do jazdy będą profesjonalnie przygotowane.

Ośrodki w Małopolsce szykują się do startu

Nie tylko Zakopane szykuje się na narciarski boom. W popularnych ośrodkach Małopolski trwają już intensywne przygotowania do rozpoczęcia sezonu. W Tyliczu stacja Master Ski planuje otwarcie pierwszej trasy już w sobotę 21 listopada. Jaworzyna Krynicka zapowiedziała oficjalną inaugurację sezonu na 28 listopada – a na narciarzy czeka spora nowość: nowoczesna taśma transportowa, która wygodnie przetransportuje chętnych na szczyt.

W międzyczasie, większość ośrodków prowadzi intensywne sztuczne naśnieżanie, by zapewnić jak najlepsze warunki tuż po pierwszych opadach śniegu.

Tatry Super Ski – najwięcej jazdy na jednym karncie

Hitem nadchodzącego sezonu ponownie jest wspólny karnet Tatry Super Ski, umożliwiający korzystanie z aż 19 stacji narciarskich na Podhalu, Spiszu, w Gorcach i Pieninach. To propozycja przede wszystkim dla tych, którzy szukają różnorodnych tras i nie boją się nowych wyzwań.

W ramach przedsprzedaży, która potrwa do 24 grudnia, jednodniowy karnet normalny kosztuje 165 zł, a ulgowy 140 zł. Czterodniowy skipass to wydatek 565 zł (normalny) lub 485 zł (ulgowy). Dla porównania, w sezonie wysokim ceny wyraźnie rosną – czterodniowy karnet kosztuje wtedy odpowiednio 622,05 zł lub 550,85 zł dla juniorów.

Tatry Super Ski to aż 118 tras narciarskich o łącznej długości ponad 84 km oraz 100 kolei i wyciągów.