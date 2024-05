W sobotę kierowcy muszą być gotowi na duże utrudnienia na drogach Sądecczyzny. Czwarty etap ORLEN Wyścigu Narodów odbędzie się 18 maja i będzie przebiegał na trasach powiatu nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i jasielskiego.

Wyścig Narodów / Grzegorz Momot / PAP

Tegoroczny ORLEN Wyścig Narodów odbędzie się w dniach 15-19 maja br. W sportowej rywalizacji wezmą udział 22 reprezentacje narodowe oraz trzy drużyny kolarskie z Polski. Wyścig został podzielony na pięć etapów. Dwa pierwsze zostaną rozegrane w Czechach, podczas trzeciego zawodnicy zmierzą się z trasą na Słowacji, natomiast dwa ostatnie zostaną zorganizowane na terenie naszego kraju.

W sobotę o godzinie 11:45 zawodnicy wystartują z Niedzicy (start ostry o 12:05 z Krośnicy) i będą mieli do pokonania najdłuższy, 175-kilometrowy odcinek. Na teren powiatu nowosądeckiego kolarze wjadą około godziny 13:00 w Woli Kosnowej. Zawodnicy poruszać przez miejscowości Wola Piskulina i Zagorzyn w kierunku Łącka, następnie Czarnego Potoku, Olszany, Olszanki, Naszacowic, Podegrodzia, Stadeł, Brzeznej, Starego Sącza. Następnie ulicą Węgierską i Biegonicką w Nowym Sączu przejadą w kierunku Łazów Biegonickich, po czym ponownie wjadą na teren miasta i ulicą Mała Poręba pojadą w stronę Nawojowej, następnie do Popardowej Niżnej, Kamionki Małej, Kamionki Wielkiej, Królowej Polskiej, Królowej Górnej, Boguszy, Binczarowej i Florynki (peleton opuści teren powiatu nowosądeckiego około godziny 14:35), by później skierować się na drogi powiatu gorlickiego i jasielskiego.

Komenda Miejskiej Policji w Nowym Sączu alarmuje, że na trasie wyścigu należy spodziewać się sporych utrudnień w ruchu kołowym.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa będzie on wstrzymywany przed przejazdem zawodników, w zależności od występującego natężenia ruchu.

"Apelujemy, gdy to tylko możliwe, o wybieranie alternatywnych tras, a w przypadku konieczności poruszania się drogami, na których odbywa się wyścig, prosimy o stosowanie się do poleceń służb" - informuje policja.

Mapa 4. etapu wyścigu / KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe