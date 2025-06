Śmigłowiec TOPR w kiepskim stanie?

W związku z rosnącym ruchem turystycznym w Tatrach śmigłowiec TOPR jest intensywnie eksploatowany.

Jak długo posłuży stary Sokół, okaże się po dokładnej diagnozie. Mamy rok 2025 - realistycznym terminem zakończenia jego użytkowania jest 2027. Chcielibyśmy przedłużyć ten okres do 2030-2032 poprzez gruntowny remont, ale tylko po to, by zyskać czas na zakup nowej maszyny i przeszkolenie załogi - wyjaśnił Krzysztof.

Obecnie trwa procedura przetargowa na zakup śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Koszt jednej maszyny szacowany jest na 80 milionów złotych. TOPR liczy, że również w ramach tego programu uda się pozyskać odpowiedni śmigłowiec do ratownictwa górskiego.

Śmigłowiec wykorzystywany w górach musi mieć specjalistyczne wyposażenie i zupełnie inne możliwości niż maszyny operujące w miastach. Jesteśmy gotowi do działania - mamy ludzi i kompetencje. Potrzebujemy jedynie sprawnej maszyny, która umożliwi nam bezpieczne niesienie pomocy - dodał Jan Krzysztof.