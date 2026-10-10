Uszkodziła dwie stacje paliw. 59-latka zatrzymana

Ok. godz. 7 rano na stacji paliw w Nowym Targu policjanci pouczyli 59-latkę, bo świadkowie zgłosili, że wyrzuca z samochodu papierowe odpady. Badanie wykazało, że kobieta była trzeźwa, sprawdzono ją też w policyjnych systemach.
Około godziny później kobieta zaczęła zachowywać się irracjonalnie. Tym razem, kierując samochodem, uszkodziła cztery pojazdy, motocykl oraz elewację budynku, uderzając przodem auta w wejście na stację. Następnie wycofała i odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej - relacjonował rzecznik nowotarskiej policji asp. sztab. Łukasz Burek.
Podobna sytuacja miała miejsce na stacji paliw w Białce Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła tam kolejne samochody oraz elewację budynku, potrąciła pieszego, a później odjechała.
Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na miejscu prowadzone są z jej udziałem policyjne działania.