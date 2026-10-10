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Uszkodziła dwie stacje paliw. 59-latka zatrzymana

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 października (11:40) Aktualizacja: Dzisiaj, 10 października (12:02)

Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 59-latkę poszukiwaną po uszkodzeniu samochodem budynków stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej - dowiedziała się reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Kobieta, która kierowała czarnym land roverem, to mieszkanka województwa mazowieckiego.

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Uszkodziła dwie stacje paliw. 59-latka zatrzymana
Samochód, którym kierowała 59-latka (KPP Nowy Targ)

Ok. godz. 7 rano na stacji paliw w Nowym Targu policjanci pouczyli 59-latkę, bo świadkowie zgłosili, że wyrzuca z samochodu papierowe odpady. Badanie wykazało, że kobieta była trzeźwa, sprawdzono ją też w policyjnych systemach. 

Około godziny później kobieta zaczęła zachowywać się irracjonalnie. Tym razem, kierując samochodem, uszkodziła cztery pojazdy, motocykl oraz elewację budynku, uderzając przodem auta w wejście na stację. Następnie wycofała i odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej - relacjonował rzecznik nowotarskiej policji asp. sztab. Łukasz Burek.

Podobna sytuacja miała miejsce na stacji paliw w Białce Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła tam kolejne samochody oraz elewację budynku, potrąciła pieszego, a później odjechała.  

Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na miejscu prowadzone są z jej udziałem policyjne działania.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: stacja paliw

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