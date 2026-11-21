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Dramatyczne zdarzenie w centrum Zakopanego, w pobliżu Krupówek. Około 44-letni mężczyzna najprawdopodobniej wypadł z okna budynku. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W mieszkaniu, z którego mógł wypaść, policjanci znaleźli ciało 76-letniej kobiety. Na miejscu pracują policja i prokurator.

Zakopiańska policja o godz. 13:40 otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który najprawdopodobniej wypadł z okna z budynku znajdującego się w pobliżu Krupówek w Zakopanem. Na miejsce pojechali policjanci oraz ratownicy – zastali tam 44-latka z poważnymi obrażeniami ciała. Został on przetransportowany do szpitala w Zakopanem.

Policjanci weszli do mieszkania, z którego mógł wypaść mężczyzna. Znaleźli tam zwłoki ok. 76-letniej kobiety.

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego, prokurator, technik kryminalistyki oraz policjanci z laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie.

„Ustalamy co wydarzyło się w mieszkaniu oraz zabezpieczamy i dokumentujemy wszelkie ślady. Teren wokół budynku jest odgrodzony, a czynności mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. Ustaliliśmy już świadków zdarzenia, którzy obecnie składają zeznania w zakopiańskiej komendzie policji” – przekazała zakopiańska polica w komunikacie.

„Na obecnym etapie policyjnych czynności to jedyne informacje, jakie możemy teraz przekazać” – zastrzegli policjanci.