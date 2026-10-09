„Mama chce nas pozabijać”. Jest prawomocny wyrok ws. zbrodni na Wilanowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło na początku września 2022 roku w jednym z mieszkań na warszawskim Wilanowie. Jak ustalili śledczy, pomiędzy Magdaleną D.-M. a jej mężem doszło do kłótni. Gdy mężczyzna opuścił mieszkanie, kobieta została sama z trójką dzieci. Wtedy rozegrała się tragedia – miesięczna dziewczynka zginęła od ran kłutych, a jej bracia w wieku 3 i 9 lat zostali poważnie ranni.
Starszy z chłopców, wykazując się niezwykłą odwagą, napisał dramatycznego sms-a do babci: „Mama chce nas pozabijać”. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i policji udało się uratować życie chłopców. Matka uciekła z mieszkania, ale została zatrzymana po kilku godzinach na cmentarzu w Starych Babicach.
Proces z wyłączeniem jawności
Ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci oraz kwestie opinii psychiatrycznych, proces toczył się z wyłączeniem jawności. Niejawne było także uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego.
Wiadomo jednak, że biegli psychiatrzy i psycholog nie mieli wątpliwości – w chwili popełnienia zbrodni Magdalena D.-M. była poczytalna.
Długa droga do wyroku
Pierwszy wyrok zapadł w styczniu 2024 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd Apelacyjny w listopadzie 2024 roku utrzymał karę 25 lat więzienia i zdecydował, że skazana będzie mogła ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach.
Obrona próbowała jeszcze walczyć o złagodzenie kary, ale Sąd Najwyższy nie przychylił się do kasacji.