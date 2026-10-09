„Mama chce nas pozabijać”. Jest prawomocny wyrok ws. zbrodni na Wilanowie

RMF24

To już ostateczne rozstrzygnięcie w jednej z najgłośniejszych i najbardziej wstrząsających spraw sądowych ostatnich lat. Magdalena D.-M., skazana za zabójstwo miesięcznej córki i usiłowanie zabójstwa dwóch synów, usłyszała prawomocny wyrok 25 lat więzienia. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony, kończąc tym samym sądową batalię, która trwała ponad dwa lata.

Do dramatycznych wydarzeń doszło na początku września 2022 roku w jednym z mieszkań na warszawskim Wilanowie. Jak ustalili śledczy, pomiędzy Magdaleną D.-M. a jej mężem doszło do kłótni. Gdy mężczyzna opuścił mieszkanie, kobieta została sama z trójką dzieci. Wtedy rozegrała się tragedia – miesięczna dziewczynka zginęła od ran kłutych, a jej bracia w wieku 3 i 9 lat zostali poważnie ranni.

Starszy z chłopców, wykazując się niezwykłą odwagą, napisał dramatycznego sms-a do babci: „Mama chce nas pozabijać”. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i policji udało się uratować życie chłopców. Matka uciekła z mieszkania, ale została zatrzymana po kilku godzinach na cmentarzu w Starych Babicach.

Proces z wyłączeniem jawności

Ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci oraz kwestie opinii psychiatrycznych, proces toczył się z wyłączeniem jawności. Niejawne było także uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego.

Wiadomo jednak, że biegli psychiatrzy i psycholog nie mieli wątpliwości – w chwili popełnienia zbrodni Magdalena D.-M. była poczytalna.

Długa droga do wyroku

Pierwszy wyrok zapadł w styczniu 2024 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd Apelacyjny w listopadzie 2024 roku utrzymał karę 25 lat więzienia i zdecydował, że skazana będzie mogła ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach.

Obrona próbowała jeszcze walczyć o złagodzenie kary, ale Sąd Najwyższy nie przychylił się do kasacji.