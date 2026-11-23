Zgłoszenie w tej sprawie zakopiańska policja otrzymała o godzinie 13:40. Dotyczyło ono mężczyzny, który wypadł z okna budynku znajdującego się niedaleko Krupówek. Na miejsce skierowano policjantów i ratowników medycznych. Służby zastały 44-latka z poważnymi obrażeniami ciała - został następnie został on przewieziony do szpitala w Zakopanem.
W mieszkaniu znaleziono ciało 76-latki
Policjanci postanowili sprawdzić mieszkanie, z którego wypadł mężczyzna, i w środku znaleźli ciało jego 76-letniej matki z licznymi ranami kłutymi oraz raną ciętą szyi.
Według wstępnych ustaleń śledczych 44-latek miał najpierw zabić matkę, a następnie wyskoczyć z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.
To najbardziej prawdopodobny scenariusz tego dramatu – powiedziała Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
Mężczyzna jest w śpiączce farmakologicznej
Stan 44-latka jest poważny - lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii.
Prokuratura sprawdza m.in., czy mężczyzna miał wcześniej konflikty z prawem oraz czy leczył się psychiatrycznie.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego, prokurator, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Okoliczności i motywy tragedii w Zakopanem są wyjaśniane.