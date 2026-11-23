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Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę w jednym z budynków w pobliżu zakopiańskich Krupówek. 44-letni mężczyzna miał najpierw zabić swoją 76-letnią matkę, a następnie próbować popełnić samobójstwo. To najbardziej prawdopodobny scenariusz zdarzeń – przekazała RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Zgłoszenie w tej sprawie zakopiańska policja otrzymała o godzinie 13:40. Dotyczyło ono mężczyzny, który wypadł z okna budynku znajdującego się niedaleko Krupówek. Na miejsce skierowano policjantów i ratowników medycznych. Służby zastały 44-latka z poważnymi obrażeniami ciała - został następnie został on przewieziony do szpitala w Zakopanem.

W mieszkaniu znaleziono ciało 76-latki

Policjanci postanowili sprawdzić mieszkanie, z którego wypadł mężczyzna, i w środku znaleźli ciało jego 76-letniej matki z licznymi ranami kłutymi oraz raną ciętą szyi.

Według wstępnych ustaleń śledczych 44-latek miał najpierw zabić matkę, a następnie wyskoczyć z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.

To najbardziej prawdopodobny scenariusz tego dramatu – powiedziała Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Mężczyzna jest w śpiączce farmakologicznej

Stan 44-latka jest poważny - lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii.

Prokuratura sprawdza m.in., czy mężczyzna miał wcześniej konflikty z prawem oraz czy leczył się psychiatrycznie.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego, prokurator, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Okoliczności i motywy tragedii w Zakopanem są wyjaśniane.